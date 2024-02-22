Два поколения выросло: в Приморье на селе 15 лет строили школу — в марте ее откроют

И я не хочу сказать, что там люди плохие. Просто у этих людей, может, в силу объективных обстоятельств. Не появилось рядом специалистов, не появилось рядом тех, кто бы подставил им плечо и направил. Все это потом появилось на каком-то этапе. Поэтому из этой ситуации, безусловно, нужно сделать соответствующие выводы. Я думаю, что они уже сделаны. И что касается именно большого строительства, то это должно быть на сопровождении субъекта. В этом отношении есть специалисты, есть компетенции, и все стройки должны вестись отсюда", — считает депутат.