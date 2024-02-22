Два поколения выросло: в Приморье на селе 15 лет строили школу — в марте ее откроют

В Приморье завершено строительство одного из самых известных и многострадальных образовательных долгостроев. Школа на 440 учеников в селе Рощино Красноармейского района, на строительство которой в бюджете закладывали средства еще в 2005 году, а активная фаза которой шла 12 лет, в марте 2024 года откроет свои двери. На протяжении всех этих лет дети учились в здании бывшей таежной экспедиции — по нормам непригодной для образовательной деятельности.
На 11 марта намечено торжественное мероприятие — этой радостной вестью с депутатами соцкомитета Заксобрания Приморья (ЗС ПК) поделилась первый замминистра образования Приморья Ирина Бушманова. За время строительства школы было возбуждено несколько уголовных дел, а на ее возведение ушло более 800 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
«Самой не верится, что это случилось. 31 декабря 2023 года школа получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Контракт на сумму 828 млн рублей на сегодняшний день исполнен на 96%. Объект технически готов на 100%», — проинформировала депутатов Ирина Бушманова.
На 11 марта, по словам Ирины Бушмановой, запланировано торжественное открытие школы, и начинается образовательный процесс.
«На сегодняшний день на объекте осуществляются пусконаладочные работы, уже подключено здание к отоплению. Идет подключение системы вентиляции, тестирование пожарной сигнализации. В общем, все завершено. Муниципальное образование осуществляет перевод из действующей школы. Переносится все оборудование, которое будет использоваться в этой школе в образовательном процессе, библиотечный фонд. Готовятся документы на получение лицензии», — рассказала первый замглавы Минобра.
Школа закроет потребности Рощинского поселения Красноармейского района. Учреждение рассчитано на 440 детей, и практически все места будут заполнены.
«Сегодня в школу пойдет 406 детей, это 23 класса», — уточнила Бушманова.
Учиться дети будут в одну смену.
Второй немаловажный вопрос — это педагогический состав. По словам первого замминистра, школа укомплектована кадрами. На это количество детей предусмотрен штат в 32 педагогических работника. По факту есть 29 учителей. Имеется вакансия учителя математики и учителя начальных классов.
"Моя радость ничего не значит по сравнению с радостью жителей поселка Рощино. Разговоры о школе шли больше 20 лет. Только, наверное, больше 12 лет шла активная фаза строительства. Поэтому мы достаточно часто говорили об этом объекте на площадке нашего комитета.
С одной стороны это радость, с другой стороны горе, потому что два поколения ждали завершения строительства этой школы. Но, слава богу, это произошло«, — не скрывал радости председатель комитета ЗС по социальной политике и защита прав граждан Игорь Чемерис (“Единая Россия”), комментируя это событие.
"Наверное, имеет место быть изменение подхода. Мы раньше возлагали это все на муниципалитеты. Но, как показывает практика, не всегда в муниципалитетах есть специалисты соответствующего уровня, которые могут принять то или иное решение, у которого хватает компетенции. С одной стороны, был упущен момент, когда нужно было сопровождать субъекту — нашему краю — эту стройку. Но поскольку думали, что это полномочия муниципалитета на тот момент, и пусть муниципалитет ведет сам, как у него получится. Не получилось.
И я не хочу сказать, что там люди плохие. Просто у этих людей, может, в силу объективных обстоятельств. Не появилось рядом специалистов, не появилось рядом тех, кто бы подставил им плечо и направил. Все это потом появилось на каком-то этапе. Поэтому из этой ситуации, безусловно, нужно сделать соответствующие выводы. Я думаю, что они уже сделаны. И что касается именно большого строительства, то это должно быть на сопровождении субъекта. В этом отношении есть специалисты, есть компетенции, и все стройки должны вестись отсюда", — считает депутат.
Строительство школы в селе Рощино началось в период губернаторства Сергея Дарькина. Средства на ее строительство в краевом бюджете закладывалось еще в 2005 году 40 млн рублей, на 2007 год — 50 млн рублей, но строительство никак не начиналось. Депутаты пеняли не бездействие местных властей, главу Красноармейского района упрекали том, что он занимает выжидательную, нерешительную позицию. Изначально, к слову, озвучивалось, что школа планируется на 460 мест, потом в документации утвердили 440 мест. В 2007 году решение о строительстве школы принял непосредственно руководитель края Сергей Дарькин. Но процесс от этого активнее не пошел.
Высокая потребность в отдельном здании оборудованной школы на селе была очевидна. Дети все это время учатся в здании бывшей таежной экспедиции. В 2010 году в Законодательном собрании Приморья даже сравнивали условия обучения детей с содержанием в СИЗО. Ныне покойный депутат Эдуард Алексеев (КПРФ) подсчитал, что на одного ученика в учебном классе в Рощино приходится 1,2 кв метра площади, в то время как в следственном изоляторе эта норма составляет 1,6 кв м.
Активное строительство комплекса зданий на 440 детей началось в 2011 году. Строительство шло на условиях 30%-го софинансирования из местного бюджета. Муниципалы жаловались, что для них это дорого. Потом условия софинансирования поменялись на 80/20.
В феврале 2013 года стройка была остановлена из-за некачественной работы подрядчика.
Несколько раз менялись подрядчики, а стоимость проекта росла. Например, в 2014 году, во время визита на объект в рамках предвыборного «большого проезда» по районам уже другого губернатора Владимира Миклушевского стало известно, что для завершения строительства недостает почти 400 млн рублей.
При строительстве школы, как минимум, трижды силовые структуры выявляли ущерб. Фигурантами двух уголовных дел по ущербу на 16,5 млн рублей и 17 млн рублей становились глава Красноармейского района, сотрудники администрации.
В 2016 году прокуратура выявила ущерб уже на 60 млн рублей. В этом случае, как и в предыдущих, речь шла о том, что администрация платила подрядчику, но работы были не выполнены. Тогда же в 2016 году, стройка вновь встала по причине смены подрядчика.
Параллельно муниципалитет судился с предыдущими подрядчиками по взысканию средств за невыполненные работы и заключал контракты на достройку с новыми. В проектную документацию требовалось вносить новые корректировки. Объяснялось это тем, что она устарела.
Сроки ввода в эксплуатацию школы в Рощино неоднократно переносили.
Последний новый контракт на достройку школы заключали в 2020 году, уже при Олеге Кожемяко. На тот момент техническая готовность объекта оставляла 76%. Планировалось закончить все работы в середине 2022 года. Строители немного задержались, но в отличие от предыдущих обстоятельства уже был виден свет в конце тоннеля. К концу 2023 года школу, в конце концов, достроили.