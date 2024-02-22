6 полезных привычек часто летающих пассажиров

Люди, которые часто путешествуют, понимают, как упаковывать, отмечают эксперты. Специалисты считают, что, будь то деловая поездка или отдых, собираетесь вы сдавать вещи в багаж или нет, не важно: нужно четко знать, что пригодится вам на каждый день. А также иметь с собой дополнительные вещи на случай непредвиденных ситуаций, таких как задержки и отмены рейсов. Все самое важное, такое как зубная щетка, лекарства и свежий комплект одежды, у опытных путешественников всегда с собой.