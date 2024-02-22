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Хабаровчан приглашают на пробежку по набережной и лыжный марафон

Активные выходные пройдут в рамках федерального проекта «Всей семьей».
Источник: Комсомольская правда

По поручению губернатора Хабаровского края на предстоящие выходные подготовили активные мероприятия. Они вписываются в федеральные проекты «Спорт — норма жизни» и «Всей семьей».

24 февраля в 9:00 на стадионе имени Ленина состоится пробежка по набережной для всех желающих. Дистанция — пять километров. После забега участников ожидает горячий чай и общение с единомышленниками.

24 февраля в Хабаровске на стадионе «Юность» состоится Всероссийская спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым — это модно!». Мероприятие начнется в 19:00 и будет проходить одновременно во всех регионах страны от Крыма до Сахалина.

25 февраля на территории лыжного стадиона МБУ СШ «Лидер» (село Воронежское-1) пройдет традиционный лыжный марафон «Волочаевские дни 2024». Соревнования начнутся в 11:00. Дистанции в зависимости от возраста — от 1,6 до 30 километров.

24 февраля в 13:00 в Комсомольске пройдут финалы международных соревнований по боксу. После основных поединков состоится праздничное закрытие и награждение победителей и призеров. Вход для зрителей бесплатный.

В краевом центре принимают заявки на бесплатные занятия по плаванию для детей. Уроки будут проводиться три раза в неделю, начиная с 11 марта. Записаться можно по телефону: 8 421 247−25−01. Тренировки проходят в бассейне ФОКа на Ореховой сопке.

здоровье