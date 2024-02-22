Хабаровчан приглашают на пробежку по набережной и лыжный марафон

По поручению губернатора Хабаровского края на предстоящие выходные подготовили активные мероприятия. Они вписываются в федеральные проекты «Спорт — норма жизни» и «Всей семьей».
24 февраля в 9:00 на стадионе имени Ленина состоится пробежка по набережной для всех желающих. Дистанция — пять километров. После забега участников ожидает горячий чай и общение с единомышленниками.
24 февраля в Хабаровске на стадионе «Юность» состоится Всероссийская спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым — это модно!». Мероприятие начнется в 19:00 и будет проходить одновременно во всех регионах страны от Крыма до Сахалина.
24 февраля в 13:00 в Комсомольске пройдут финалы международных соревнований по боксу. После основных поединков состоится праздничное закрытие и награждение победителей и призеров. Вход для зрителей бесплатный.
В краевом центре принимают заявки на бесплатные занятия по плаванию для детей. Уроки будут проводиться три раза в неделю, начиная с 11 марта. Записаться можно по телефону: