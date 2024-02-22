Хабаровчан приглашают на пробежку по набережной и лыжный марафон

В краевом центре принимают заявки на бесплатные занятия по плаванию для детей. Уроки будут проводиться три раза в неделю, начиная с 11 марта. Записаться можно по телефону: 8 421 247−25−01 . Тренировки проходят в бассейне ФОКа на Ореховой сопке.