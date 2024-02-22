Средства гигиены и ухода лидируют среди подарков на 23 февраля

Как сообщили Sputnik Беларусь в пресс-службе Ozon, статистика прошлого года показала, что запасаться подарками к предстоящим праздникам (не только к 23 февраля, но и к 8 марта) покупатели начинают с середины февраля.
Повышается спрос на аксессуары для смартфонов, а также на товары для строительства и ремонта и мужские наборы для гигиены. Штучные продажи в этих категориях, по статистике прошлого года, увеличивались на 132%, 74% и 85% соответственно.
«Самым популярным подарком уже в этом году, судя по количеству проданных единиц товара, являются мужские наборы для гигиены, а средний чек в этой категории вырос почти в два раза», — отметили в Ozon.
Маркетплейс Wildberries, в свою очередь, проанализировал два периода нынешнего года: 15 — 22 января и 12 — 19 февраля. Это время, когда покупатели активно приобретают подарки. По данным Wildberries, количество продаж некоторых товаров в эти периоды заметно выросло.
Среди лидеров триммеры (рост продаж на 97,13%) и принадлежности для бритья (плюс 92,25%). На третьем месте бритвы — 88,25%. Далее идут: ремни (81,02%), носки (плюс 77,64%), мужская парфюмерия (58,49%), кошельки и портмоне (51,61%), шуруповерты (45,44%).