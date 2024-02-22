Губернатор пожелал удачи участникам Всемирного фестиваля молодежи от края

От Красноярского края на международный фестиваль поедут 162 молодых человека. В их числе студенты вузов и техникумов, представители работающей молодежи, учащиеся школ. Ребята прошли серьезный конкурсный отбор и вошли в число 20 тысяч молодых лидеров из разных стран в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, спорта, образования, науки, волонтёрства и благотворительности.
«Вами пройден серьёзный отбор. Уверен, сибиряки себя проявят с самой лучшей стороны. Вас ждет новая интересная среда с образовательными и творческими задачами, и, конечно, общением. Эти международные связи и есть наследие фестиваля — это то, что остается с вами на всю жизнь. Позже ваши новые знакомые смогут приехать в Сибирь, а вы сможете показать им родной край, рассказать о том, чем мы гордимся и чего хотим добиться, продемонстрировать наш сибирский характер и сибирское гостеприимство. Это время ваших возможностей. Поэтому дерзайте, включайтесь, не стесняйтесь и никогда не останавливайтесь». — обратился к участникам глава региона.
Главе региона также рассказали о том, что красноярская организация «Красволонтер» была выбрана одним из 25 центров привлечения и подготовки волонтёров фестиваля. Уже завтра 80 волонтёров из региона начнут работу на площадках фестиваля. Всего в организации и проведении фестиваля будет задействовано порядка 5 000 добровольцев.
По указу президента России Владимира Путина Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» в городе Сочи.
Участники и гости международного события смогут ознакомиться с возможностями для развития молодежи в Красноярском крае на стенде региона на площадке фестиваля.