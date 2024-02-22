Губернатор пожелал удачи участникам Всемирного фестиваля молодежи от края

«Вами пройден серьёзный отбор. Уверен, сибиряки себя проявят с самой лучшей стороны. Вас ждет новая интересная среда с образовательными и творческими задачами, и, конечно, общением. Эти международные связи и есть наследие фестиваля — это то, что остается с вами на всю жизнь. Позже ваши новые знакомые смогут приехать в Сибирь, а вы сможете показать им родной край, рассказать о том, чем мы гордимся и чего хотим добиться, продемонстрировать наш сибирский характер и сибирское гостеприимство. Это время ваших возможностей. Поэтому дерзайте, включайтесь, не стесняйтесь и никогда не останавливайтесь». — обратился к участникам глава региона.