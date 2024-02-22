Министр туризма Хабаровского края выступила на форуме на Камчатке

Как сообщил «ФедералПресс», рекреация ориентирована на туристов из Китая. Туристам из Поднебесной рады в Москве, Санкт-Петербурге и на приграничных территориях: Приморский край, Хабаровский край и Амурская область. Главные магниты территорий — столицы регионов: Владивосток, Хабаровск и Благовещенск.