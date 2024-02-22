Экстренное предупреждение по лавиноопасности объявили в горах Кубани и Адыгеи

В Краснодарском крае и Адыгее объявили экстренное предупреждение. В горной местности могут сойти лавины.
«В течение суток 23, 24 и 25 февраля в горах Краснодарского края и республики Адыгея выше 1000 м лавиноопасно», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Жителям и туристам регионов напомнили о соблюдении мер безопасности. Во время действия экстренного предупреждения о лавиноопасности не рекомендуется выходить в горы. Находясь в горной местности, необходимо следить за изменениями погоды. Кроме того, нужно знать места возможного схода лавин в районе своего пути.
В случае возникновения ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 01, с мобильного — 101.