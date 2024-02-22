Экстренное предупреждение по лавиноопасности объявили в горах Кубани и Адыгеи

Жителям и туристам регионов напомнили о соблюдении мер безопасности. Во время действия экстренного предупреждения о лавиноопасности не рекомендуется выходить в горы. Находясь в горной местности, необходимо следить за изменениями погоды. Кроме того, нужно знать места возможного схода лавин в районе своего пути.