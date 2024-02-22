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В шести регионах объявлена лавинная опасность

Узгидромет распространил экстренное сообщение об ухудшении погодных условий в горных районах республики.
Источник: МЧС

По данным Узгидромета, 23—29 февраля в связи с ожидаемыми осадками и изменением температуры воздуха в горных районах объявлена лавинная опасность.

В частности:

по Кашкадарьинской области: в Дехканабадском, Китабском, Камашинском, Шахрисабзском районах;

по Сурхандарьинской области: в Байсунском, Кумкурганском, Сарыасийском, Узунском районах;

по Самаркандской области: в Нурабадском, Кушрабадском, Самаркандском, Ургутском районах;

по Джизакской области: в Бахмальском, Зааминском районах;

по Ташкентской области: в Бостанлыкском, Паркентском, Ахангаранском районах (Чаткальская горная система);

по Наманганской области: в Папском районе.

Граждан, проживающих в горных районах, отдыхающих и водителей призвали соблюдать меры предосторожности.