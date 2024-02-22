В шести регионах объявлена лавинная опасность

По данным Узгидромета,
В частности:
по Кашкадарьинской области: в Дехканабадском, Китабском, Камашинском, Шахрисабзском районах;
по Сурхандарьинской области: в Байсунском, Кумкурганском, Сарыасийском, Узунском районах;
по Самаркандской области: в Нурабадском, Кушрабадском, Самаркандском, Ургутском районах;
по Джизакской области: в Бахмальском, Зааминском районах;
по Ташкентской области: в Бостанлыкском, Паркентском, Ахангаранском районах (Чаткальская горная система);
по Наманганской области: в Папском районе.
Граждан, проживающих в горных районах, отдыхающих и водителей призвали соблюдать меры предосторожности.