В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения по улице Ботаническая

Из-за работ по реконструкции тепловых сетей специалисты компании «Специализированный Застройщик “Горжилстрой” продлили до 31 марта 2024 года сроки закрытия движения транспорта по улице Ботаническая в Екатеринбурге.
«Автомобилисты могут объехать зону работ по улицам Мира — Академической — Гагарина, а в обратном направлении — по улицам Гагарина — Первомайской — Мира», — отметили в пресс-службе городской администрации.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.