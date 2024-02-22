Стало известно, сколько дней дополнительно отдохнут узбекистанцы в марте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В марте у узбекистанцев будет три дополнительных выходных дня — по случаю Международного женского дня и по случаю Навруза, сообщает корреспондент Podrobno.uz.