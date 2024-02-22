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Стало известно, сколько дней дополнительно отдохнут узбекистанцы в марте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В марте у узбекистанцев будет три дополнительных выходных дня — по случаю Международного женского дня и по случаю Навруза, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

В этом месяце в Узбекистане празднуют два официальных праздника: 8 марта — Международный женский день и 21 марта — Навруз.

Согласно указу президента «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2024 году» — пятница 22 марта также объявлена выходным днем.

Дополнительные и праздничные выходные дни в марте:

  • 8 марта, пятница — Международный женский день;
  • 21 марта, четверг — Навруз;
  • 22 марта, пятница — дополнительный выходной день.

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