Стало известно, сколько дней дополнительно отдохнут узбекистанцы в марте

В этом месяце в Узбекистане празднуют два официальных праздника: 8 марта — Международный женский день и 21 марта — Навруз.
Согласно указу президента «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2024 году» — пятница 22 марта также объявлена выходным днем.
Дополнительные и праздничные выходные дни в марте:
- 8 марта, пятница — Международный женский день;
- 21 марта, четверг — Навруз;
- 22 марта, пятница — дополнительный выходной день.