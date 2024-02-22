Жители Красноярского края получили более 5500 предложений работы за рубежом

Жители Красноярского края получили более 5,5 тысяч приглашении работы за рубежом в 2023 году. Статистику приводит портал hh.ru.
Чаще всего предложения о работе поступали из Казахстана — примерно 31% от общего количества заявок. На втором месте следует Беларусь — 19%. Грузинские работодатели оставляли 14% заявок, ещё 8% публиковали работодатели из Узбекистана.
Помимо стран ближнего зарубежья предложения работы приходили из более дальних стран. Предложения красноярцам поступали от работодателей из Турции, США, ОАЭ, Китая и Сербии. Однако количество таких предложений было гораздо меньше.
По сравнению с 2022 году предложений работы за рубежом стало больше на 38%.
Отмечается, что за рубежом больше всего требовались менеджеры по продажам, IT-специалисты, операторы call-центров, тестировщики и художники.
Ранее сообщалось о наиболее дефицитных специальностях, по которым наблюдается наиболее ощутимый кадровый голод в Красноярском крае.