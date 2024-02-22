Угроза провала людей и техники под лёд в Хабаровском крае по-прежнему высока

Игнорируя этот запрет, водители транспортных средств подвергают свою жизнь и жизни своих пассажиров смертельной опасности. Печальный пример тому происшествие, которое случилось на прошлой неделе. На протоке Хохлацкой в районе Воронежа-3 провалился автомобиль с рыбаками. Два человека погибли. Почему это произошло? Люди проигнорировали правила безопасности. Двигались по несанкционированной ледовой переправе. В этом месте имеются технологические сбросы с ТЭЦ-3. Увы, этот случай провала неоднократный. Примерно там же провалились еще три автомобиля, к счастью, без жертв. В прошлом году в этом районе тоже провалилась машина, погибли два человека.