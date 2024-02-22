Угроза провала людей и техники под лёд в Хабаровском крае по-прежнему высока

Впереди выходные дни, и хотя погода несколько морозная, рыбаков и отдыхающих это может не остановить от привычного досуга и выезда на водоемы. Однако низкие температуры воздуха не прибавили крепости льда, а лишь приостановили его разрушение. Поэтому угроза провала людей и техники под лед по-прежнему высока, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«При провале автомобиля под лёд на реке Амур, где течение 7−8 км/час, машину затягивает под лёд, спастись, если люди даже выбираются из салона, практически невозможно», — рассказывает госинспектор отделения по Хабаровскому району Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Александр Гомзарь.
«Климатические условия приводят к тому, что лёд становится непрочным, — отмечает Александр Гомзарь. — Кроме того, на всём протяжении реки Амур вдоль города Хабаровска производятся технологические сбросы, то есть сбросы теплой воды. И там, где пешеход или водитель транспортного средства раньше выходил или выезжал на свой страх и риск, после технологического сброса в разы становится опасно для жизни».
На протяжении всей береговой полосы администрацией краевого центра, Хабаровского муниципального района выставлены информационные знаки о запрете выхода людей и выезда автотранспорта на лёд. В ходе рейдов сотрудники ГИМС беседуют с рыбаками, вручают информационные памятки, предупреждают об угрозе оказаться подо льдом!
Игнорируя этот запрет, водители транспортных средств подвергают свою жизнь и жизни своих пассажиров смертельной опасности. Печальный пример тому происшествие, которое случилось на прошлой неделе. На протоке Хохлацкой в районе Воронежа-3 провалился автомобиль с рыбаками. Два человека погибли. Почему это произошло? Люди проигнорировали правила безопасности. Двигались по несанкционированной ледовой переправе. В этом месте имеются технологические сбросы с ТЭЦ-3. Увы, этот случай провала неоднократный. Примерно там же провалились еще три автомобиля, к счастью, без жертв. В прошлом году в этом районе тоже провалилась машина, погибли два человека.
«Обращаюсь к рыбакам-любителям, к водителям транспортных средств. Безопасное передвижение по льду допускается только по открытым ледовым переправам. По несанкционированным ледовым переправам передвижение смертельно опасно для жизни!», — подчеркнул Александр Гомзарь.
Течение реки Амур постоянно меняется и там, где рыбаки на протяжении нескольких лет могли передвигаться по льду, в этом году может быть опасно. Потому что сильное течение подмывает лёд. Полынья может сдвигаться с одного места в другое. Есть места на реке Амур, которые не замерзают.
В соответствии с Кодексом Хабаровского края об административных правонарушениях за выход на лёд в местах, где установлены соответствующие запрещающие знаки, грозит штраф от 500 до 1000 рублей, за выезд на лёд — от 1000 до 3000 рублей.