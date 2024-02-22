«Дождей будет много»: Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе на выходные

Оттепель пришла в Петербург. Несмотря на то, что на календаре еще зима, в городе в выходные будет стоять весенняя погода. Столбик термометра уже начал подниматься выше нуля, а с 23 по 25 февраля температура окажется в пределах плюс трех-пяти градусов. При этом в воскресенье воздух даже может прогреться до шести градусов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
— В Петербурге постоянно будет сохраняться положительная температура воздуха, даже ночью. И, конечно, теплая погода — это хорошо, но комфортность погоды будет определяться наличием дождя и силой ветра, а с этими погодными явлениями несколько хуже обстоят дела. Осадков в выходные довольно много, — указал синоптик.
Меньше всего дождя будет днем 23 февраля, а больше всего — днем 24 февраля. А вот с воскресеньем дела обстоят иначе. Вероятность осадков в этот день есть, но, возможно, они будут иметь кратковременный характер.
Добавлять неприятных ощущений может ветер. В течение всех трех дней его скорость будет составлять от пяти до десяти метров в секунду, а в прибрежных районах он может разогнаться даже до 13 метров в секунду.