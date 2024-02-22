«Дождей будет много»: Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе на выходные

Оттепель пришла в Петербург. Несмотря на то, что на календаре еще зима, в городе в выходные будет стоять весенняя погода. Столбик термометра уже начал подниматься выше нуля, а с 23 по 25 февраля температура окажется в пределах плюс трех-пяти градусов. При этом в воскресенье воздух даже может прогреться до шести градусов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.