Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Аномальные морозы до −36 сохранятся в Омской области до выходных

Местами ожидается изморозь, гололедица и туман.
Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 88% 762 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "Новости"

В Омской области до 24 февраля сохранятся аномальные морозы. Температура воздуха местами по области будет достигать −36 градусов.

По информации синоптиков, до субботы, 24 февраля, местами по Омской области сохранится аномальная холодная погода. Температура воздуха будет на 10 градусов ниже климатической нормы. В отдельных районах будет наблюдаться изморозь, на дорогах гололедица и туман.

В пятницу, 23 февраля, температура воздуха составит от −26 до −31 градусов ночью и от −17 до −22 градусов днем.

В ночь субботы, 24 февраля, столбик термометра опустится до −33 градусов. Днем ожидается потепление до −18 градусов.

В аномальные холода не обошлось без происшествий. Накануне вечером на омской ТЭЦ-5 вышел из строя котел.