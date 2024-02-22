Аномальные морозы до −36 сохранятся в Омской области до выходных

В Омской области до 24 февраля сохранятся аномальные морозы. Температура воздуха местами по области будет достигать −36 градусов.
По информации синоптиков, до субботы, 24 февраля, местами по Омской области сохранится аномальная холодная погода. Температура воздуха будет на 10 градусов ниже климатической нормы. В отдельных районах будет наблюдаться изморозь, на дорогах гололедица и туман.
В пятницу, 23 февраля, температура воздуха составит от −26 до −31 градусов ночью и от −17 до −22 градусов днем.
В ночь субботы, 24 февраля, столбик термометра опустится до −33 градусов. Днем ожидается потепление до −18 градусов.
В аномальные холода не обошлось без происшествий. Накануне вечером на омской ТЭЦ-5 вышел из строя котел.