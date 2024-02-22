Аномальные морозы до −36 сохранятся в Омской области до выходных

По информации синоптиков, до субботы, 24 февраля, местами по Омской области сохранится аномальная холодная погода. Температура воздуха будет на 10 градусов ниже климатической нормы. В отдельных районах будет наблюдаться изморозь, на дорогах гололедица и туман.