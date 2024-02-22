Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Дягилевский фестиваль раскрыл планируемые премьеры

Организаторы Дягилевского фестиваля сегодня уточнили даты его проведения в 2024 году и раскрыли предварительную программу. Согласно сообщению пресс-службы фестиваля, он откроется 20 июня и продлится по 29 июня.
Источник: РИА "Новости"

В этом году фестиваль вновь представит три оперные премьеры. Впервые в России будет исполнена опера Паскаля Дюсапена Passion. Свою интерпретацию представят музыкальный руководитель постановки Теодор Курентзис, режиссер Анна Гусева, оркестр и хор musicAeterna.

В рамках фестиваля пройдет показ оперной постановки «Похождения повесы» в интерпретации художественного руководителя новосибирского театра «Красный факел», режиссера Андрея Прикотенко.

Еще одной премьерой станет новая режиссерская версия «Волшебной флейты» Моцарта. Ее создадут дирижер Евгений Воробьев, музыканты musicAeterna и режиссер Нина Воробьева.

Дягилевский фестиваль проходит в Перми с 2003 года. В программу фестиваля входят концерты, выставки, перформансы, встречи с композиторами, мастер-классы и другие мероприятия в сфере культуры. В прошлом году его посетило более 25 тыс. человек — это на 21% больше показателя 2022 года.

театр