Дягилевский фестиваль раскрыл планируемые премьеры

В этом году фестиваль вновь представит три оперные премьеры. Впервые в России будет исполнена опера Паскаля Дюсапена Passion. Свою интерпретацию представят музыкальный руководитель постановки Теодор Курентзис, режиссер Анна Гусева, оркестр и хор musicAeterna.



В рамках фестиваля пройдет показ оперной постановки «Похождения повесы» в интерпретации художественного руководителя новосибирского театра «Красный факел», режиссера Андрея Прикотенко.



Еще одной премьерой станет новая режиссерская версия «Волшебной флейты» Моцарта. Ее создадут дирижер Евгений Воробьев, музыканты musicAeterna и режиссер Нина Воробьева.



Дягилевский фестиваль проходит в Перми с 2003 года. В программу фестиваля входят концерты, выставки, перформансы, встречи с композиторами, мастер-классы и другие мероприятия в сфере культуры. В прошлом году его посетило более 25 тыс. человек — это на 21% больше показателя 2022 года.