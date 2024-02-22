Яйца подешевели, а огурцы и помидоры подорожали в Иркутской области

0,8%, по данным Иркутскстата, составила инфляция за январь в Приангарье по отношению к этому же периоду прошлого года — 0,6%. Также служба статистики региона зафиксировала спад цен на ряд товаров, в том числе на куриные яйца и зимнюю обувь и одежду. Однако стоимость некоторых продуктов наоборот начала расти, в списке оказались огурцы, виноград и помидоры. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутскстата.
Иркутскстат зафиксировал снижение цен на куриные яйца (на 2%). Однако значительно подорожали огурцы (на 35%), виноград (на 16%), помидоры (на 13%), яблоки (на 9%), груши и бананы (на 7%), капусту и свеклу (на 4%). Кроме того, подорожало молоко стерилизованное (на 4%) и пастеризованное (на 2%).
Цены на непродовольственные товары продолжают расти. В преддверии весеннего сезона подорожали мужские ветровки (на 8%). Также наблюдался рост цен на туалетную воду, женские ночные сорочки, домашнюю обувь, детские джинсы и кухонные плиты (на 4%).
Транспортные услуги стали дороже. Так цены на билеты на поезда дальнего следования выросли на 4%, на пригородные — на 7%. Стоимость проезда в маршрутном такси выросла на 10%, в междугородном и городском автобусе — на 8% и 6% соответственно, а в такси — на 5%.
Зато самое время для полетов. Цена на авиабилеты экономического класса уменьшились на 23%.
В сфере услуг ЖКХ повысились взносы на капитальный ремонт на 12%. Средний тариф по области теперь составляет восемь рублей за один квадратный метр общей площади.
Билеты в кинотеатры стали дороже на 8%. В Иркутске прибавка к цене составила около 50 ₽.