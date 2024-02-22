Второй раунд: в Челябинской области снова похолодает до −40 градусов

Экстремальный мороз не покидает Челябинскую область. Ночью 22 февраля температура уже опускалась до −40 градусов. Ночью и утром 23 февраля в низинных районах столбик термометра снова опустится до отметок в −35, −40.
Во всех остальных районах будет не немного теплее: −27, −32 градуса.
— Ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более, — рассказали в Челябинском ЦГМС.
Днем 23 февраля прогнозируют от −7 до −17 градусов, но холод усилится за счет ветра, который будет дуть с порывами до 10 метров в секунду.
Напомним, после жгучих морозов в Челябинский области потеплеет до +1.