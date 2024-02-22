Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Второй раунд: в Челябинской области снова похолодает до −40 градусов

В Челябинской области повторятся сорокоградусные морозы.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 93% 762 мм рт. ст. +3°

Экстремальный мороз не покидает Челябинскую область. Ночью 22 февраля температура уже опускалась до −40 градусов. Ночью и утром 23 февраля в низинных районах столбик термометра снова опустится до отметок в −35, −40.

Во всех остальных районах будет не немного теплее: −27, −32 градуса.

— Ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более, — рассказали в Челябинском ЦГМС.

Днем 23 февраля прогнозируют от −7 до −17 градусов, но холод усилится за счет ветра, который будет дуть с порывами до 10 метров в секунду.

Напомним, после жгучих морозов в Челябинский области потеплеет до +1.