Пешеходные переходы у развязки Ушаковского моста демонтировали в Иркутске

Важная информация для иркутских автомобилистов, чей маршрут часто пролегает через развязку Ушаковского моста в Куйбышевском районе областного центра. В ближайшее время здесь изменится схема движения, которая коснётся в том числе и пешеходов.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в связи с проведением работ по строительству теплового луча нерегулируемые пешеходные переходы у развязки Ушаковского моста будут демонтированы. Городские власти написали обращение к подрядчику о необходимости обеспечить безопасность дорожного движения на этом участке.
Пешеходов просят быть внимательными и выбирать альтернативные пути для пересечения проезжей части. Автомобилистам также стоит быть внимательными к вероятному появлению пешеходов вне «зебры».