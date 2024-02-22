Праздничный фейерверк прогремит в Петербурге в День защитника Отечества

Уже завтра вся страна будет праздновать День защитника Отечества. В эту дату каждый год в Петербурге проходят торжественные мероприятия, возлагают цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы и зажигают факелы на Ростральных колоннах. Не обходится праздник и без фейерверка. В 2024 году он прогремит в центре Северной столицы в девять часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе государственного музея истории Санкт-Петербурга.
— Праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества прозвучит от стен Петропавловской крепости, — указали в пресс-службе.
Добавим, что накануне праздника в Смольном вручили государственные награды петербуржцам. Среди них инженеры, строители и другие специалисты, которые трудятся в новых регионах, а также восстанавливают город-побратим Мариуполь.