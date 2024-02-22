«Я медленно уничтожала себя»: Zivert объявила об уходе со сцены из-за тяжелой болезни после концерта в Екатеринбурге

— Они начались почти полтора года назад. На какое-то время мне становилось лучше. После написания альбома я опять включилась в активную деятельность. Мне казалось, что дело моей жизни меня вытащит. Но случилось так, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму, — сообщила певица в видео, опубликованном в своем telegram-канале.