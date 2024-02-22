«Я медленно уничтожала себя»: Zivert объявила об уходе со сцены из-за тяжелой болезни после концерта в Екатеринбурге

Одна из самых популярных российских певиц Zivert (настоящее имя Юлия Зиверт, — Прим. ред.) шокировала поклонников. 33-летняя исполнительница хитов «Life», «Wake Up!» и «Credo» объявила об уходе со сцены из-за серьезных проблем со здоровьем.
— Они начались почти полтора года назад. На какое-то время мне становилось лучше. После написания альбома я опять включилась в активную деятельность. Мне казалось, что дело моей жизни меня вытащит. Но случилось так, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму, — сообщила певица в видео, опубликованном в своем telegram-канале.
Долгое время Zivert закрывала глаза на проблемы со здоровьем и лишь боролась с последствиями болезни, причины которой, как она упомянула, так и не удалось выяснить. Одним из последних концертов певицы было выступление на Big Love Show в Екатеринбурге, на котором она зажигала и веселилась вместе со зрителями. Исполнительница сделала все, чтобы никто не заметил, что на самом деле ей плохо.
— Я все это время продолжала каждый день себя разрушать, закалываясь блокадами, чтобы временно снять боль и отработать какие-то концерты, проекты. Я просто медленно уничтожала себя нагрузками, которые непозволительны сейчас в моем состоянии. Но если до этого были звоночки, то сейчас мой организм бьет в колокол, — признается Zivert.
Посоветовавшись с врачами, исполнительница решила ограничить любые физические нагрузки и отменить предстоящие концерты и корпоративы, как минимум, до осени 2024 года. Zivert добавила, что это решение далось ей непросто, но так и не упомянула, из-за какой болезни ей пришлось его принять.
Однако в 2020 году рассказывала в соцсетях о своих проблемах с верхним шейным отделом, которые сопровождались паническими атаками.
— Меня защемило так, что меня поднимали есть с кроватки. Я не могла двигаться совсем, — рассказывала исполнительница в «Шоу Воли» на ТНТ.
Zivert упомянула, что продолжит сниматься в последнем сезоне проекта «Голос» в качестве наставника.