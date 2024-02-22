Стала известна полная программа празднования 23 февраля в Новосибирске

В День защитника Отечества в Новосибирске проведут праздничные концерты и кинопоказы патриотических фильмов. Об этом «АиФ-Новосибирск» сообщили в мэрии города.
По данным департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, 23 февраля в муниципальных организациях состоятся концертные программы и просмотр патриотических фильмов.
Муниципальные библиотеки в праздничный день планируют организовать информационные часы, игры, конкурсные и познавательные программы.
В 12:00 завтра в парке «Березовая роща» на улице Планетной, 53, пройдет праздничная спортивная программа, посвященная Дню защитника Отечества.
В это же время 23 февраля состоится концерт «Твоим защитникам, Россия!», который проведет Военный оркестр штаба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ. Мероприятие пройдет в ДК «Академия» на улице Ильича, 4.
Показ фильма «Летят журавли» в КК им. В. Маяковского пройдет на Красном проспекте, 15, в 12 дня. А в 14:00 в ДК «40 лет ВЛКСМ» на улице Узорной, ½, проведут концерт «Сегодня праздник ваш, мужчины!».
Помимо этого, мужскую часть населения в День защитника Отечества поздравят артиллерийским салютом, который проведут в 21:00 с Михайловской набережной.
Для обеспечения дорожной безопасности, общественного прядка и безопасности жителей при запуске салюта, пройдет перекрытие площади Будагова. Еще перекрытия будут по следующим адресам:
— с 8:00 до 22:00 ограничат движение от площади Инженера Будагова до парковки у здания на улице Обской, 2;
— с 20:00 до 22:00 по путепроводу на площади Инженера Будагова, за исключением общественного транспорта;
— с 8:00 до окончания торжественной церемонии запретят парковку у здания на улице Обской, 2.