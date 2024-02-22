Стала известна полная программа празднования 23 февраля в Новосибирске

Показ фильма «Летят журавли» в КК им. В. Маяковского пройдет на Красном проспекте, 15, в 12 дня. А в 14:00 в ДК «40 лет ВЛКСМ» на улице Узорной, ½, проведут концерт «Сегодня праздник ваш, мужчины!».