Курение и рак: как странам, которые положили интерес курильщиков в основу государственных политик, удалось снизить смертность

В то же время эта пагубная привычка ежегодно приводит к смерти около 700 000 человек в Европейском союзе. Миллионы жизней можно спасти, если в существующую политику борьбы с табакокурением добавить новый подход. В некоторых странах признание роли бездымных изделий в снижении рисков для здоровья дало положительные результаты.
Доктор Думитру Брынза из Онкологического института Молдовы утверждает, что курение является основным фактором риска развития рака в странах Европейского союза, который можно предотвратить. По словам специалиста, странам, которые внедрили стратегии снижения вреда, предлагая курильщикам никотиновые продукты без горения, удалось снизить количество случаев серьезных заболеваний, вызванных курением. Положительными примерами являются такие страны, как Ирландия, Великобритания и скандинавские страны.
В то же время многие страны продолжают не придавать значения бездымным изделиям, игнорируя потребности курильщиков, а статистика показывает, что Молдова — единственная страна в Европе, где уровень курения растет.
«Стратегии по снижению вреда от курения применяются очень слабо, зачастую они не входят в национальные программы здравоохранения. Альтернативные никотиновые продукты считаются менее вредными и, следовательно, являются хорошим вариантом снижения вреда, особенно для людей, которые многократно пытались бросить курить, однако национальные управления здравоохранения продолжают игнорировать эти факты», — отметил Думитру Брынза.
По словам специалиста, политика контроля табакокурения должна включать как стратегии, направленные на отказ от курения, так и научно обоснованные стратегии снижения вреда. Индивидуальные стратегии должны помогать курильщикам бросить курить, чтобы ускорить снижение смертности от курения. Особое внимание следует уделять молодым людям, которые нуждаются в защите от любого вида зависимости.
Врач-онколог Якоб Локоман привел пример Швеции, где зарегистрировано самое низкое количество больных раком легких в Европе. В Швеции уровень курения составляет около 5%, благодаря распространенности бездымного изделия для орального применения — снюса, который классифицируется органами здравоохранения США как табачный продукт с пониженным риском. Риск развития рака от этих продуктов значительно ниже по сравнению с сигаретами, в которых сжигается табак.
«Более 60% пациентов продолжают курить после того, как им был поставлен диагноз, даже если у них рак легких из-за курения. Это серьезная проблема, поскольку для успешного лечения таким пациентам необходимо перестать вдыхать в свой организм угарный газ из сигаретного дыма. Это вещество приводит к гипоксии и снижает эффективность лечения на 50%», — говорит онколог.
По статистике, только 1 из 40 курильщиков удается отказаться от сигарет после посещения семейного врача и соблюдения общих рекомендаций. Нарколог Алексей Бандатий также рекомендует курильщикам обратиться к психотерапевту.
«В борьбе с этой пагубной привычкой очень помогает работа с психотерапевтом. Специалист поможет вам осознать зависимость, справиться с трудными моментами и в ходе разъяснительной терапии найти подходящие заменители. Психотерапия является одним из основных методов лечения табачной зависимости и включает в себя несколько подходов: медицинские рекомендации, гипноз и кодирование от никотиновой зависимости, поведенческую терапию», — говорит специалист.
Курильщикам, которые все же не могут отказаться от этой привычки, предлагается заменить обычные сигареты на бездымные изделия, содержащие никотин: жевательную резинку, пластыри или табачные изделия, исключающие горение. Бездымные продукты, по сравнению с обычными сигаретами, доставляют никотин без сжигания табака.
По оценкам экспертов, сигаретный дым содержит более 6000 вредных химических веществ, 100 из которых могут вызывать рак.
Устройства для нагревания табака и электронные сигареты дают те же ощущения, что и обычные сигареты, но содержат меньше вредных химических веществ. Также никотиновые продукты для орального применения позволяют не вдыхать вредные вещества в легкие. В них также содержится никотин и они не лишены рисков, но это более оптимальный вариант по сравнению с обычными сигаретами.