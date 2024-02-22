Курение и рак: как странам, которые положили интерес курильщиков в основу государственных политик, удалось снизить смертность

Устройства для нагревания табака и электронные сигареты дают те же ощущения, что и обычные сигареты, но содержат меньше вредных химических веществ. Также никотиновые продукты для орального применения позволяют не вдыхать вредные вещества в легкие. В них также содержится никотин и они не лишены рисков, но это более оптимальный вариант по сравнению с обычными сигаретами.