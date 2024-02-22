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В Калининграде наградили лучших педагогов-мужчин

Церемония прошла в областном правительстве.
Источник: Комсомольская правда в Крыму

Лучших педагогов-мужчин наградили в областном правительстве в преддверии Дня защитника Отечества. Чествовали 30 представителей-педагогов.

Как сообщает пресс-служба правительства, была отмечена «неоценимая роль в воспитании и образовании нового поколения».

Сегодня в системе образования региона трудится 1 340 мужчин-педагогов.

Отмечается, что в 2021 году была запущена региональная программа по выдаче жилищных сертификатов, которыми воспользовались 95 педагогов, в том числе 11 мужчин.

Есть и стимулирующие меры для трудоустройства молодых специалистов.

образование