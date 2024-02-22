Жители района останутся без троллейбуса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге жители Втузгородка с 1 марта не смогут пользоваться маршрутом троллейбуса № 37. Отныне он будет с Малышева заворачивать на Мира в другую сторону — туда, где расположен микрорайон Университетский, сообщает «ФедералПресс».