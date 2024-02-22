Жители района останутся без троллейбуса в Екатеринбурге

«Новый путь следования пройдет по улицам Посадской, Репина, Малышева и Мира», — сообщили изданию в пресс-службе городской администрации. По обновленному маршруту будут курсировать новые электробусы, которые имеют возможность автономного хода — на маршруте пока нет контактной сети.
Таким образом, если раньше троллейбус проходил через остановки «Профессорская», «УрФУ», «Софьи Ковалевской», «Первомайская», «Студенческая», «Академическая» и «Мира», то теперь общественный транспорт будет забирать пассажиров с остановок «Профессорская», «Педагогическая», «Уралобувь» и «Мира».
Изменение маршрута № 37 было анонсировано властями Екатеринбурга еще в июне прошлого года. Планировалось направить машины по ул. Мира до остановки «Уралобувь». Но позднее от этой идеи временно отказались из-за нехватки машин.