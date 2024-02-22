Названы 25 лучших пляжей мира в 2024 году

Первое место в списке пляжей, которые обязательно стоит посетить в этом году, занял Praia da Falesia в португальском Алгарве. Он сместил с первого места чемпиона Baia do Sancho в Бразилии, который шесть лет возглавлял рейтинг, основанный на качестве и количестве отзывов и оценок путешественников с Tripadvisor по пляжам всего мира, собранных с октября 2022-го по сентябрь 2023 года.
Серебряную медаль вручили Spiaggia dei Conigli на острове Лампедуза в Сицилии, Италия.
Бронзовую медаль получил пляж Ла Конча в Сан-Себастьяне, Испания.
А пляж Каанапали на Гавайях стал лучшим пляжем в США, заняв четвертое место в мировом рейтинге из 25 пляжей.
Рейтинг лучших пляжей 2024 года по версии TripAdvisor выглядит так:
- Прайя-да-Фалесия, Португалия;
- Спьяджа дей Конильи, Италия;
- Пляж Ла Конча, Испания;
- Пляж Каанапали, Гавайи;
- Пляж Грейс Бэй, Теркс и Кайкос;
- Ансе Лацио, Сейшельские острова;
- Мэнли-Бич, Австралия;
- Игл-Бич, Аруба;
- Сиеста-Бич, Флорида;
- Пляж Варадеро, Куба;
- Плайя Пилар, Куба;
- Пляж Баландра, Мексика;
- Пляж Рейнисфьяра, Исландия;
- Пляжный парк Поипу, Гавайи;
- Семимильный пляж, Каймановы острова;
- Плайя де Лас Кантерас, Испания;
- Пляж Ипанема, Бразилия;
- Плайя Мануэль Антонио, Коста-Рика;
- Пляж Фалассарна, Греция;
- Пляж Нунгви, Танзания;
- Пляж Келингкинг, Индонезия;
- Пляж Нисси, Кипр;
- Пляж Миртос, Греция;
- Плайя-Норте, Мексика;
- Пляж Муро-Альто, Бразилия.