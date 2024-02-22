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Названы 25 лучших пляжей мира в 2024 году

TripAdvisor составил свой рейтинг лучших пляжей 2024 года, передает Tengri Travel со ссылкой на DailyMail.
Источник: Focus Photography Mauritius/CC0

Первое место в списке пляжей, которые обязательно стоит посетить в этом году, занял Praia da Falesia в португальском Алгарве. Он сместил с первого места чемпиона Baia do Sancho в Бразилии, который шесть лет возглавлял рейтинг, основанный на качестве и количестве отзывов и оценок путешественников с Tripadvisor по пляжам всего мира, собранных с октября 2022-го по сентябрь 2023 года.

Серебряную медаль вручили Spiaggia dei Conigli на острове Лампедуза в Сицилии, Италия.

Бронзовую медаль получил пляж Ла Конча в Сан-Себастьяне, Испания.

А пляж Каанапали на Гавайях стал лучшим пляжем в США, заняв четвертое место в мировом рейтинге из 25 пляжей.

Рейтинг лучших пляжей 2024 года по версии TripAdvisor выглядит так:

  1. Прайя-да-Фалесия, Португалия;
  2. Спьяджа дей Конильи, Италия;
  3. Пляж Ла Конча, Испания;
  4. Пляж Каанапали, Гавайи;
  5. Пляж Грейс Бэй, Теркс и Кайкос;
  6. Ансе Лацио, Сейшельские острова;
  7. Мэнли-Бич, Австралия;
  8. Игл-Бич, Аруба;
  9. Сиеста-Бич, Флорида;
  10. Пляж Варадеро, Куба;
  11. Плайя Пилар, Куба;
  12. Пляж Баландра, Мексика;
  13. Пляж Рейнисфьяра, Исландия;
  14. Пляжный парк Поипу, Гавайи;
  15. Семимильный пляж, Каймановы острова;
  16. Плайя де Лас Кантерас, Испания;
  17. Пляж Ипанема, Бразилия;
  18. Плайя Мануэль Антонио, Коста-Рика;
  19. Пляж Фалассарна, Греция;
  20. Пляж Нунгви, Танзания;
  21. Пляж Келингкинг, Индонезия;
  22. Пляж Нисси, Кипр;
  23. Пляж Миртос, Греция;
  24. Плайя-Норте, Мексика;
  25. Пляж Муро-Альто, Бразилия.

туризм и отдых