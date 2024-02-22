Названы 25 лучших пляжей мира в 2024 году

Первое место в списке пляжей, которые обязательно стоит посетить в этом году, занял Praia da Falesia в португальском Алгарве. Он сместил с первого места чемпиона Baia do Sancho в Бразилии, который шесть лет возглавлял рейтинг, основанный на качестве и количестве отзывов и оценок путешественников с Tripadvisor по пляжам всего мира, собранных с октября 2022-го по сентябрь 2023 года.