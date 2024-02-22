В Пермском крае увеличится число природных парков с платным посещением

В Пермском крае планируется увеличить число природных парков, вход в которые будет платным. Конкретный перечень особо охраняемых природных территорий пока уточняется. Об этом «КП Пермь» сообщили в пресс-службе краевого Министерства природных ресурсов.
Когда именно запланировано расширение данного перечня, пока не сообщается. Но в ведомстве пояснили, что это может произойти в 2024-м или 2025 году.
Напомним, плату за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Пермском крае ввели с 7 июля 2023 года. Платными стали природный парк «Пермский» — участки Вишерский, Чусовской и Усвинский, а также охраняемые ландшафты «Колчимский (Помяненный) камень» и «Полюд (Полюдов) камень».
Каждому, кто собрался посетить эти туристические места, нужно иметь соответствующее разрешение. Стоимость составляет 100 рублей с одного человека за три дня. «Об увеличении размера платы речь не ведется», — добавили в Минприроды.