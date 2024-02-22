На следующей неделе в Уфе ожидается семь плановых отключений воды

В частности, 27 февраля планируются три отключения воды в Инорсе, центре и на улице Российской. В этот день с 10.00 до 16.00 без воды останутся дома по ул. Транспортной 26/3, 26/4, 26/5, 26/6 и ул. Мушникова, 2а.
С 15.00 до 22.00 того же дня без воды останутся здания по ул. Цюрупы, 9 и ул. Советской, 14. С 10.30 до 18.30 отключат воду в домах по ул. Российской 98, 100, 100/2, 100/3, 102, 104, 104/1, 108, 108/1.
28 февраля с 11.00 до 19.00 отключения воды запланированы в домах по ул. Б. Бикбая, 12/1, 12, 14, 16, 23 и ул. Маршала Жукова 17, 21, 17а, 17б, 17 В, 17 г, 17д. С 11.00 до 23.00 воду отключат в домах по ул. Ш. Руставели 23/1, 23/2, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37/1 и ул. Российской 1,1/1, 3, 5/1.
С 10.30 до 17.30 воду отключат в домах по ул. Айской 90, 92 и ул. 8 Марта 11, 13, 15.
29 февраля с 10.00 до 22.00 планируется отключение воды по ул. Транспортной, 26, 26/1, 28.