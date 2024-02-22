На следующей неделе в Уфе ожидается семь плановых отключений воды

В частности, 27 февраля планируются три отключения воды в Инорсе, центре и на улице Российской. В этот день с 10.00 до 16.00 без воды останутся дома по ул. Транспортной 26/3, 26/4, 26/5, 26/6 и ул. Мушникова, 2а.