Власти: дорога на Балтийск станет частью Приморского кольца

В министерстве пояснили, что дорога, о которой сообщалось в соцсетях, это 3 и 6 очереди Приморского кольца. 3-я очередь Приморского кольца идет от транспортной развязки в районе поселка им. А. Космодемьянского через Светлый до поселка Ижевское (17,7 км). Основной ход дороги будет шестиполосным, подъезд к Светлому — четырехполосным. 6-я очередь Приморского кольца пройдет от поселка Ижевское до Круглово с подъездом к Балтийску (29,8 км), и она будет четырехполосной, в том числе и подъезд к городу.