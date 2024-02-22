Омич посреди дороги эффектно вручил машину незнакомцам

На этот раз проверочный дежурный пост размещался на одной из самых оживленных транспортных развязок — на проспекте Мира рядом с остановкой общественного транспорта «Телецентр».
Одним из выявленных должников оказался 61-летний владелец Nissan Tiida 2018 г.в, в отношении которого в отделе судебных приставов по Центральному АО № 1 г. Омска находится исполнительное производство о взыскании кредитной задолженности на сумму 600 тысяч рублей.
Однако остановленный водитель повел себя довольно неожиданно и совершил эффектный, по оценке автора, поступок.
«При этом мужчина заявил, что категорически отказывается исполнять требования исполнительного документа о взыскании долга, а услышав от судебного пристава-исполнителя, что его автомобиль будет подвергнут аресту, отказался от дальнейшего диалога с представителями власти, демонстративно бросив ключи зажигания и водительское удостоверение на сидение своего транспортного средства и резко хлопнув дверью, удалился в неизвестном направлении с места совершения исполнительских действий», — сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов.
По всей видимости, водителя не особо беспокоила судьба автомобиля, который он вручил незнакомцам посреди дороги.
В ведомстве пояснили, машину передали в специализированную организацию для последующей реализации в счет погашения задолженности. Водительское удостоверение было передано сотрудникам Госавтоинспекции.