Омич посреди дороги эффектно вручил машину незнакомцам

«При этом мужчина заявил, что категорически отказывается исполнять требования исполнительного документа о взыскании долга, а услышав от судебного пристава-исполнителя, что его автомобиль будет подвергнут аресту, отказался от дальнейшего диалога с представителями власти, демонстративно бросив ключи зажигания и водительское удостоверение на сидение своего транспортного средства и резко хлопнув дверью, удалился в неизвестном направлении с места совершения исполнительских действий», — сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов.