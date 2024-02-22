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Теплая с осадками погода ожидается в Беларуси 23−28 февраля

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 12 градусов, порывистый ветер и дожди ожидаются 23—28 февраля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 86% 762 мм рт. ст. +3°
Источник: Екатерина Романова

В ближайшие дни в большинстве районов Беларуси будут отмечаться осадки, в основном дождь. При колебаниях температурного фона местами станут образовываться слабые туман и гололед, рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 23 февраля, временами будут осадки. На отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха ночью составит плюс 1−7 градусов, днем — плюс 3−8, по югу — до плюс 10.
В субботу, 24 февраля, ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах — слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Днем местами — усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью — плюс 1−6 градусов, днем — плюс 7−14. По северо-востоку ожидается плюс 4−6 градусов.

В воскресенье, 25 февраля, на большей части территории республики — дожди. Ночью в отдельных районах — усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до плюс 7 градусов, днем — от плюс 4 до плюс 10, по западу — до плюс 12.

В понедельник, 26 февраля, ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром в отдельных районах — слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ночью синоптики обещают минус 1 — плюс 6 градусов, днем — плюс 3−9. В юго-западных районах прогнозируется плюс 10−12 градусов.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в дальнейшем республика окажется на периферии малоподвижного антициклона с центром над Средней Волгой. Погода возьмет курс на постепенное улучшение, но вместе с этим температурный фон немного понизится. Ночные минимумы уже станут колебаться от 5 градусов мороза по востоку до 5 градусов тепла по западу страны. Дневные максимумы составят плюс 1−8 градусов, а по юго-западу будет на 1−2 градуса теплее.

Во вторник-среду, 27—28 февраля, местами, преимущественно по западу страны, будут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью — от минус 5 по востоку до плюс 5 градусов по западу, днем — от плюс 1 до плюс 8, по юго-западу — до плюс 10 градусов.