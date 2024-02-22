Теплая с осадками погода ожидается в Беларуси 23−28 февраля

В ближайшие дни в большинстве районов Беларуси будут отмечаться осадки, в основном дождь. При колебаниях температурного фона местами станут образовываться слабые туман и гололед, рассказали в Белгидромете.
В пятницу, 23 февраля, временами будут осадки. На отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха ночью составит плюс 1−7 градусов, днем — плюс 3−8, по югу — до плюс 10.
В субботу, 24 февраля, ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах — слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Днем местами — усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью — плюс 1−6 градусов, днем — плюс 7−14. По северо-востоку ожидается плюс 4−6 градусов.
В воскресенье, 25 февраля, на большей части территории республики — дожди. Ночью в отдельных районах — усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до плюс 7 градусов, днем — от плюс 4 до плюс 10, по западу — до плюс 12.
В понедельник, 26 февраля, ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром в отдельных районах — слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ночью синоптики обещают минус 1 — плюс 6 градусов, днем — плюс 3−9. В юго-западных районах прогнозируется плюс 10−12 градусов.
Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в дальнейшем республика окажется на периферии малоподвижного антициклона с центром над Средней Волгой. Погода возьмет курс на постепенное улучшение, но вместе с этим температурный фон немного понизится. Ночные минимумы уже станут колебаться от 5 градусов мороза по востоку до 5 градусов тепла по западу страны. Дневные максимумы составят плюс 1−8 градусов, а по юго-западу будет на 1−2 градуса теплее.
Во вторник-среду,