Теплая с осадками погода ожидается в Беларуси 23−28 февраля

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в дальнейшем республика окажется на периферии малоподвижного антициклона с центром над Средней Волгой. Погода возьмет курс на постепенное улучшение, но вместе с этим температурный фон немного понизится. Ночные минимумы уже станут колебаться от 5 градусов мороза по востоку до 5 градусов тепла по западу страны. Дневные максимумы составят плюс 1−8 градусов, а по юго-западу будет на 1−2 градуса теплее.