В Кемерове автомобильный аккумулятор загорелся, пока никого не было дома

Как сообщает МЧС России по Кемеровской области, аккумулятор, оставленный без присмотра на зарядке, чуть не привел к трагедии в Кемерове.
Накануне диспетчер 112 принял сигнал о возгорании от жителя улицы Гагарина. Хозяин сообщил, что ненадолго вышел из дома, а в это время оставленный на зарядке автомобильный аккумулятор воспламенился. Мужчина вовремя вернулся и потушил пожар сам, но вызвал спасателей. Они прибыли в квартиру, убедились в ликвидации очага и удалили дым из жилья.
Летом прошлого года в Новокузнецке умер ребёнок после того, как лизнул провод зарядки от телефона. Его убило током на месте.
МЧС России предупреждает, что электроприборы нельзя оставлять без внимания, нельзя заряжать аккумуляторы или что-либо ночью и использовать повреждённые аккумуляторы, а перезарядка батареи может привести к пожару. Во избежание трагедии лучше установить пожарный извещатель.