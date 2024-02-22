В Кемерове автомобильный аккумулятор загорелся, пока никого не было дома

Накануне диспетчер 112 принял сигнал о возгорании от жителя улицы Гагарина. Хозяин сообщил, что ненадолго вышел из дома, а в это время оставленный на зарядке автомобильный аккумулятор воспламенился. Мужчина вовремя вернулся и потушил пожар сам, но вызвал спасателей. Они прибыли в квартиру, убедились в ликвидации очага и удалили дым из жилья.