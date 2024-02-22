В Пермском крае открыли последнюю ледовую переправу (технологическая). Она оборудована через реку Колва в районе села Покча в Чердынском городском округе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Протяженность ледовой дороги составляет 165 метров. Она предназначена для автомобилей, грузоподъемность которых не превышает 35 тонн.
Всего на сегодняшний день на территории Прикамья действуют 13 ледовых переправ. Они расположены в Соликамском, Кунгурском, Оханском, Чусовском, Гайнском, Косинском и Чердынском округах.
Жителям Пермского края напоминают о правилах пользования ледовыми переправами. Выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч, не допускать остановки, развороты, обгоны автомобилей. Перед выездом на лед необходимо отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности. Передвигаться следует только по расчищенной от снега проезжей части переправы и не выезжать за ограждения.