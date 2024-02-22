В Пермском крае открыли последнюю ледовую переправу

Жителям Пермского края напоминают о правилах пользования ледовыми переправами. Выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч, не допускать остановки, развороты, обгоны автомобилей. Перед выездом на лед необходимо отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности. Передвигаться следует только по расчищенной от снега проезжей части переправы и не выезжать за ограждения.