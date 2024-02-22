Синоптики рассказали, когда в Пермский край придет весна

— Вероятность повторения такого сценария второй год подряд — достаточно низкая. Но некоторые прогнозы указывают, что весна 2024 года может быть теплее нормы, — пояснил инженер ГИС-центра ПГНИУ. — Стоит отметить, что метеорологическая весна у нас в первой декаде марта никогда не наступала. Иногда были оттепели до +5 и дожди, но потом всегда приходили холода, которые возвращали нас в зиму. Даже когда есть рекордно ранний сход снежного покрова. Так было в прошлом году. Когда после теплого начала марта, пришли морозы до −15 в середине апреля. И это нормально для нашего климата.