Синоптики рассказали, когда в Пермский край придет весна

Март в Пермском крае по праву считается еще зимним месяцем. Обычно метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура достигает ноля градусов и дальше повышается. Когда отступят сильные морозы? И стоит ли пермякам ждать раннюю весну? На эти вопросы журналисту «Комсомолки» ответил доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
Пока предварительные прогнозы погоды на март разные. Но первые признаки весны начнут появляться уже на следующей неделе. Они будут проявляться в виде большого суточного хода температуры и возможных слабых оттепелей днем. При этом еще сохранятся существенные морозы ночью.
— В последние дни февраля вполне можем увидеть дневной прогрев до ноля, может даже и слабого плюса при солнечной погоде. Ночные температуры будут ниже −10 градусов. От метеорологической весны это еще, конечно, очень далеко. Но в целом третья декада февраля ожидается солнечной. И мы этот солнечный прогрев уже почти с намеками на весенний увидим по полной программе, — говорит Андрей Шихов.
Сказать о том, будет весна ранней или нет, пока невозможно, так как нет определенных прогнозов. По словам специалиста, метеорологической весной считается устойчивый переход через ноль. В прошлом году он был одним из самых ранних за всю историю наблюдений — в каких-то районах 10 марта, а где-то 13 марта.
— Вероятность повторения такого сценария второй год подряд — достаточно низкая. Но некоторые прогнозы указывают, что весна 2024 года может быть теплее нормы, — пояснил инженер ГИС-центра ПГНИУ. — Стоит отметить, что метеорологическая весна у нас в первой декаде марта никогда не наступала. Иногда были оттепели до +5 и дожди, но потом всегда приходили холода, которые возвращали нас в зиму. Даже когда есть рекордно ранний сход снежного покрова. Так было в прошлом году. Когда после теплого начала марта, пришли морозы до −15 в середине апреля. И это нормально для нашего климата.
По его словам, в большинстве случаев ранняя весна становится холодной и затяжной. Поэтому радоваться ранней весне не стоит. После теплого марта вернутся холода и снегопады в апреле.
— Почти со сто процентной вероятностью в Прикамье не ожидается 30-градусных морозов. Это было последнее серьезное похолодание нынешней зимой, — отмечает Андрей Шихов. — На этой неделе в некоторых районах края столбики термометры еще опустятся до −25…-28 градусов, а днем повысятся до −10. Во многих районах, в том числе и в Перми, будет не ниже −20.
По прогнозам синоптика, конец февраля в Пермском крае ожидается комфортным и солнечным, не слишком теплым и не слишком холодным. Сейчас впервые за всю зиму устанавливается длительный период сухой и преимущественно ясной погоды под влиянием сибирского антициклона. Предполагается, что он сохранится до конца месяца. В отдельные дни обещают облачную погоду.
При этом особого потепления пермякам ждать не стоит. Максимальная температура воздуха в дневные часы окажется на уровне 0…-1 градуса. Такой прогрев ожидается в начале следующей недели. При ясной погоде это будет вполне ощутимо. Солнце будет напоминать, что зима подходит к концу.