Доктор экономических наук рассказал жителям Кубани о способах стать богатым

В экономическом подкасте «Деньги Кубани» на радио «КП» — Краснодар’эксперт Александр Полиди отметил, что каждый по-своему понимает слово «богатство». Это может быть просто материальное благосостояние, а также его рост на 20−50 лет вперед. Также богатство — это то, что можно передать потомкам. Но, в любом случае, в основе богатства лежит определенный материальный достаток.
Материальный достаток имеет по большому счету две глобальные причины. Первая — это когда у человека есть предпринимательский ресурс, предпринимательская жилка, потенциалы. Это когда человек способен рисковать, когда он понимает, чем рискует, зачем рискует, и у него есть определенный уровень интуиции и образованности, прагматизма и расчетливости. Это, если мы говорим о бизнесменах. Но как показывают различные исследования, и как говорит психология, предпринимательский ресурс, готовность рисковать основаны на интуиции, на авантюризме и на прагматизме. В лучшем случае она есть у 7−10% населения.
К этому числу относятся те, кто становится яркими предпринимателями, и остаются ими долгие годы. Это первый путь. Во втором случае, человек имеет способность к обучению, гибкий ум, что позволяет ему в течение жизни получать доходы от продажи своего труда. Это те самые высококвалифицированные специалисты, которые дороги и которые со временем, как хороший антиквариат, дорожают. Здесь существуют другие мотиваторы. Это когда человек правильно выбрал свою стезю, занимается любимым делом. Это дело для него — не рутинная работа, а созидательный процесс, «действие в кайф».
— Безусловно, это те компетенции, которые на рынке оказываются высоко оцениваемыми, дорогими, потому что они редкие. Возьмем, например, футболистов экстра-класса. Или, например, одного журналиста зарубежного, который у нас прогремел буквально в последнее время. Его годовой доход составлял 45 миллионов долларов, причем на государственной телерадиокомпании. Почему? Потому что это редкость, это штучный товар. Эти компетенции настолько редки, что за них готовы платить фактически неограниченные деньги. Поэтому пути два — это или предпринимательство, или собственные редкие компетенции, нужные рынкам, и готовность к обучению в течение всей жизни, — подчеркнул Александр Полиди.
Как известные предприниматели Кубани зарабатывали состояние с нуля? Давайте поговорим об известных бизнесменах: Галицкий, Дерипаска. У каждого свой путь, своя история.
— Для меня есть, опять же, два пути того, как крупнейшие бизнесмены заработали капитал. И это для меня, как экономиста, абсолютно правильные пути. Сразу хочу подчеркнуть, что мы не обсуждаем какую-то морально-этическую сторону. Это не дело экономики. Первый путь — когда в начале девяностых, в связи с приватизацией, с переходом от советской, объективно потерпевшей фиаско, экономики мы переходили к рыночной экономике, базирующейся на частной собственности. И путь, по которому был этот переход осуществлен — это приватизация. Все компании, бизнесы, абсолютно всё было в государственной собственности. И тогда, по приватизационным схемам, эта собственность переходила к тем, кто мог ею управлять — те самые бизнесмены, у которых есть, во-первых, ресурс, во-вторых, компетенции, есть определенная склонность к риску, в хорошем смысле к авантюризму и прагматичный расчет. Конечно, это штучная история взлёта.
В конце 80-х, начале 90-х уровень дифференциации населения по богатству, по благосостоянию, практически отсутствовал. Да, были какие-то истории цеховиков, кооператоров, но это был уровень статистической погрешности. И, кстати говоря, очень немногие из этих людей, которые работали в теневом секторе экономики, стали крупными бизнесменами, хотя бы даже по причине возраста. А вот крупные бизнесмены, которые сегодня звучат, и пришли из приватизации, это на тот момент были очень молодые люди, 25−35 лет. Они смогли управлять этой махиной, собственностью, смогли оттянуть различными механизмами собственность на себя, где-то купить, где-то приобрести, где-то собственность была им передана. Но с этой махиной, советскими заводами, предприятиями нужно было что-то делать. Это история успеха первого пути, то есть приватизационного. Да, я не знаю, наверное, три четверти тех предприятий, которые были приватизированы канули в лету по той простой причине, что ими не знали, как управлять. И рынок — это вещь упрямая, их продукция не нужна была никому, и никто не знал, что с ними делать. Достаточно посмотреть на наш город и увидеть десятки таких предприятий, которых нет сегодня на ландшафте. Я даже не берусь говорить о том, что это какое-то зло. В большинстве случаев это благо. Предприятия с десятилетними или столетними историями просто не могли выживать в той конкурентной среде, которая открылась и которая стала гораздо более упрямой.
А вот второй путь — это как раз те бизнесмены, которые возникли с нуля. Это гораздо более длинный путь. Есть бизнесмен — самое яркое явление на бизнес-карте нашего города и страны, но и мира, конечно. Это Сергей Николаевич Галицкий, то есть человек, который пришел не из приватизации, человек не из establishment. Это человек, который создал свой бизнес, эту махину с нуля благодаря хорошей авантюристской жилке, предпринимательскому ресурсу, склонности к риску, образованности и «правильности мозга».
Цитата Сергея Галицкого: "Предприниматель — это человек, проживающий свою собственную жизнь, а не жизнь под копирку. Многие читают истории успеха и пробуют чему-то соответствовать, но копия всегда будет хуже оригинала. Только через свое осознание мира ты, может, к чему-нибудь и придешь.
— Абсолютно согласен. Я в 90-х учился в Американской школе бизнеса. У меня было такое стойкое впечатление, что есть истории успеха, которые ты можешь просто превратить в алгоритм и воплотить их в жизнь. И ты будешь таким же, как автор этих историй. Некий шаблон. Конечно, ничего подобного быть не может, потому что предпринимательский ресурс и предпринимательство вообще не может повторятся. Не может быть двух Мон Лиз, картин. Не может быть двух Рафаэлей, Микеланджело. Конечно, это, безусловно, предпринимательский талант. Он или есть, или нет. И масштаб таланта — совершенно разный. То есть есть топовые художники, есть топовые артисты, но ведь есть и артисты, художники среднего звена, которые находят свою нишу, свое применение. Вот также и бизнесмены. Есть, конечно, крупнейшие бизнесмены, миллиардеры, даже появились триллионеры. Например, Илон Маск — это уже долларовый триллионер, и не только он. Но это истории штучные. И никакой копирки здесь не может быть. Доля авантюризма тоже должна быть — я бы поставил её на первое место даже.
Авантюризм должен быть всегда чем-то уравновешен. Потому что если он не уравновешен прагматизмом, образованностью, пониманием того, что ты делаешь, пониманием определенных закономерностей развития и экономики, и бизнеса, тогда это будет стопроцентный крах. А если этот авантюризм уравновешен правильно, тогда, конечно, это история успеха.
Еще одна цитата Галицкого. «Коммерсант не должен бояться. Это как в футболе. Если при счете 1:0 ты начинаешь играть на удержание счета, ты точно получишь. Ты не должен просыпаться со страхом, потерять бизнес».
— Однозначно это так. Я другую мысль Сергея Николаевича тоже помню очень хорошо. Когда он говорил, что «Магнит», крупный ритейлер естественно вытесняет так называемую несистемную розницу, и несистемная розница тогда возмущалась: «Мы — малый бизнес, нас надо поддерживать. Такие монстры как X5, как “Магнит” нас вытесняют». И тогда Сергей Николаевич сказал, что конкурировать с «Магнитом» или с X5 невозможно, потому что есть эффект масштаба. Когда у тебя, например, объем продаж достигает триллиона, а в маленьком магазине объем продаж — 10−100 миллионов в год, то ты не можешь конкурировать с ценами, конкурировать одинаковостью, но ты можешь конкурировать нишами. И та мысль как раз и была о том, что если вы можете конкурировать в нише, например, быть лучшей мясной лавкой в каком-то локальном регионе или даже микрорайоне, вы печете лучшие круассаны, вы делаете лучший кофе — это отлично. Мой друг — владелец очень яркого кофейного бизнеса у нас, который, между прочим, возник в пандемию, а сейчас выходит за национальные границы. Вот это история того успеха, о котором я говорю. Это нишевая история. В данном случае я говорю о specialty кофе, то есть об отдельной кофейной линии, но человек нашел свою нишу, свой формат и стал лучше на этом рынке.
Чтобы достичь успеха в бизнесе, с чего нужно начать молодому предпринимателю? Какие практические навыки необходимо осваивать в первую очередь?
— В первую очередь, не уповать ни на какие школы бизнеса и экономические факультеты. Никого не слушать. Я в значительной мере прошел этот путь. Сейчас, будучи экономистом, я еще и предприниматель. Поэтому понимаю, чтобы достичь чего-то и чтобы быть где-то в топе, ты должен заниматься только своим любимым делом и никаким другим. Никакие увещевания, примеры из практики, интернет-дивы или сайты, инфо-цыгане, ничего не должно сбивать с толку. Вот если человеку дано заниматься чем-то, и он это делает лучше других, вот это его базис. И это будет тем самым предпринимательским ядром, вокруг которого этот бизнес будет наращен. На примере своего друга расскажу, он фанат кофе, достаточно крупный и заметный бизнесмен, но для того, чтобы заниматься любимым делом, он энное время работал в одной сетевой истории фастфуда обычным официантом. Потом он работал на кухне, чтобы понять этот бизнес изнутри. Хотя человек из состоятельной семьи, с образованием не только российским, но и зарубежным, но он фанат кофе. И чтобы понять, как этот бизнес работает, для него было абсолютно нормальным начинать с низов, с международной сети фастфуда. И сегодня мы видим — это история успеха, потому что человек занимается своим делом.
Я, может, скажу, банальность, но занимайся любимым делом, и тебе никогда не придется работать. Вот это про меня и про Рашида, моего друга. А вот дальше, когда у тебя сформировалось то, чем ты будешь заниматься, тебе это нравится, и ты от этого, как молодежь говорит, «тащишься», тогда необходимо прокачивать свои инструменты. Например, как правильно считать бюджеты, мотивировать сотрудников, выстраивать стратегию финансирования. Да, конечно, на это есть специально обученные люди. Например, такие, как я, которых нанимают как раз для этих вещей. И это и есть мой бизнес. Но ты должен понимать основы, должен таким людям как я, поставить техническое задание. А дальше — постоянное развитие.
Я, выбрав профессию экономиста и предпринимателя, понимаю, что я ни дня не могу не находиться в информационном поле. Нужно что-то почитать, изучить, посмотреть какую-то статистику.
Что важнее: быть лучшим или быть первым?
— Лучше быть лучшим и первым. Потому что для того, чтобы быть первым, нужно быть лучшим.
Существует ли формула состоятельного человека?
— Формулы нет, но есть определенный алгоритм. Формула — это всегда какая-то линейная зависимость или математическая функциональная зависимость. «Делай то-то, получишь то-то». В бизнесе так не работает. Ты можешь делать то, что делают другие и получить прямо противоположный результат. Причина в том, что глобально бизнесмен должен понимать тот продукт, который он делает; технологию, с помощью которой он это делает; и самое главное, тот рынок, на который он выходит. Поэтому в формуле успеха нет такой зависимости. Понятие «рынок» очень абстрактное. На рынке существуют ниши, массовый, премиальный, элитарный сегмент. И если ты в каком-то сегменте лучший, действительно имеешь компетенции, которые тебя выделяют в этом бизнес-ландшафте, то конечно, это будет история успеха.
Но если это что-то невнятное… «Я занимаюсь производством сельхозпродукции». Ну и что? Сельхозпродукцией занимаются многие. Важно то, что если ты это делаешь или более технологично, соответственно, более дешево, и у тебя есть рынок, который хочет покупать по более низкой цене, чтобы продать по более высокой цене, или ты делаешь так, что удовлетворяешь ценностные узкие представления. Возьмем экопродукцию или биопродукцию. Вот это совсем другая история. Даже винодельни. Вот я ценитель, но не эксперт в области вина. Но, тем не менее, для меня очень интересен этот рынок. Мы видим сейчас, что там происходят просто тектонические изменения. Раньше, лет 10−15 назад, кубанские вина как таковые — это было что-то невнятное, не очень вкусное, в большинстве случаев, но, как правило, дешевое. То есть была конкуренция ценой. Куда делись те самые холдинги или крупные компании, которые определяли ландшафт рынка вина 10−15 лет назад? Те кто мудрые и умные получили нормальный менеджмент или превратились в лидеров, и не то что удвоили, а упятерили объемы. Есть компания, которая упятерила за 10 лет объем производства с ростом качества, с ростом продуктовой линейки, с ростом узнаваемости.
Для меня был такой культурный шок, когда в прошлом году в Испании на полке супермаркета я увидел наше кубанское вино. Честно говоря, сначала даже не поверил. Потому что есть более признанные виноделы — испанцы, французы, итальянцы и так далее. Ценник на наше вино был в разы выше. Но он был конкурентен с марками местного масс-маркета. Значит, есть спрос.
Подведу итог, есть две стороны одной медали. Одна не существует без другой. Первая — это бизнес-жилка, то есть готовность меняться, готовность менять мир и готовность рисковать ради того, чтобы что-то предложить этому миру. Да, это далеко не всем дано. Эта склонность к риску, к авантюризму хорошему, структурированному. Но другая сторона медали — это прагматика, готовность развиваться, покупать экспертизу, это готовность к тому, что ты будешь заниматься 24 на 7 этим делом. Но это должно быть дело любимое.
Бизнесменами не рождаются, а становятся. А как к неудачам стоит относиться, к набиванию шишек?
— Очень позитивно. У меня большая практика работы как экономиста, конечно, с медицинским бизнесом. В медицине, чтобы у тебя был сильный иммунитет, ты должен знакомиться с бактериями, с вирусами, и тогда у тебя будет сильный иммунитет. Если ты живешь в стерильной среде, где ничего не происходит, то сильного иммунитета тебе не получить. Вот то же самое в бизнесе. Ты обязан сталкиваться и нормально реагировать на то, что где-то происходит не так. И опять же, есть экономический закон цикличности. Ты можешь делать что-то очень хорошо, это может быть очень рыночно успешным, но наступает период насыщения. Этот период может быть чисто технологическим, когда появляется что-то более совершенное, модное, привлекательное, хайповое, что тебя вытесняет на второй план. И ты должен понять, что для того, чтобы опять быть на первом плане, тебе нужно теперь не на своем уровне работать, а эту модность, хайповость, технологичность превзойти. И это нормальный путь развития любого бизнеса.