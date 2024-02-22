Доктор экономических наук рассказал жителям Кубани о способах стать богатым

В конце 80-х, начале 90-х уровень дифференциации населения по богатству, по благосостоянию, практически отсутствовал. Да, были какие-то истории цеховиков, кооператоров, но это был уровень статистической погрешности. И, кстати говоря, очень немногие из этих людей, которые работали в теневом секторе экономики, стали крупными бизнесменами, хотя бы даже по причине возраста. А вот крупные бизнесмены, которые сегодня звучат, и пришли из приватизации, это на тот момент были очень молодые люди, 25−35 лет. Они смогли управлять этой махиной, собственностью, смогли оттянуть различными механизмами собственность на себя, где-то купить, где-то приобрести, где-то собственность была им передана. Но с этой махиной, советскими заводами, предприятиями нужно было что-то делать. Это история успеха первого пути, то есть приватизационного. Да, я не знаю, наверное, три четверти тех предприятий, которые были приватизированы канули в лету по той простой причине, что ими не знали, как управлять. И рынок — это вещь упрямая, их продукция не нужна была никому, и никто не знал, что с ними делать. Достаточно посмотреть на наш город и увидеть десятки таких предприятий, которых нет сегодня на ландшафте. Я даже не берусь говорить о том, что это какое-то зло. В большинстве случаев это благо. Предприятия с десятилетними или столетними историями просто не могли выживать в той конкурентной среде, которая открылась и которая стала гораздо более упрямой.