Протестующие фермеры снова заблокировали Леушенскую трассу

«Трасса на Леушены в настоящее время заблокирована. На месте работают сотрудники полиции, которые призваны оптимизировать движение транспорта. Напоминаем, что негласные действия организаторов о намерении заблокировать трассу создают неудобства для других граждан», — отметили в ведомстве.
В Погранполиции подтвердили факт блокирования трассы и порекомендовали путешествующим воспользоваться другими КПП, в частности, Скулены, Костешты или Леово-Бумбэта.
Молдавские фермеры ждут спикера парламента Игоря Гросу, чтобы они прибыл к ним на КПП «Леушены» для проведения переговоров.
«Господин Гросу, может встанете с кресла и приедете, как приезжали в 2020 году? Может найдете время хотя бы поговорить с нами здесь? Мы протестуем уже две недели».
Во вторник Кишиневе прошла встреча представителей бастующих фермеров с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном и министром сельского хозяйства Владимиром Болей. По итогам встречи Речан сообщил, что фермерам будет предложена срочная помощь для того, чтобы они могли начать сезонные сельскохозяйственные работы. Тем не менее переговоры по проблемам протестующих аграриев будут продолжаться и далее.