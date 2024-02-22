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В Геленджике муниципальный транспорт прейдёт с 1 марта на единый проездной

Муниципальный транспорт Геленджика с 1 марта подключится к системе «Электронный проездной — Краснодарский край».
Источник: РИА "Новости"

Это значит, что в общественном транспорте, кроме коммерческого, будут действовать единые проездные билеты.

Как сообщает официальный информационный портал администрации города-курорта, обкатают систему на маршрутах № 3 и № 5. Если всё пойдёт хорошо, программу внедрят и на другие городские автобусные линии.

— Приобрести, пополнить и восстановить единый проездной можно в Центре обслуживания пользователей по адресу: г. Геленджик, ул. Ленина 33А, на сайте tkpay.ru или через мобильное приложение «Час Пик», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Геленджика.

Стоить такой проездной будет 150 рублей с возможностью его пополнения на любую сумму и сколько угодно раз. Средства, которые в конце месяца останутся на карте, будут автоматически переходить на следующий.

По вопросам работы с картой — обращаться по многоканальному тел.: 8−800−700−25−27 (звонок бесплатный) ежедневно, с 08:00 до 20:00.