В Геленджике муниципальный транспорт прейдёт с 1 марта на единый проездной

Это значит, что в общественном транспорте, кроме коммерческого, будут действовать единые проездные билеты.
Как сообщает официальный информационный портал администрации города-курорта, обкатают систему на маршрутах № 3 и № 5. Если всё пойдёт хорошо, программу внедрят и на другие городские автобусные линии.
— Приобрести, пополнить и восстановить единый проездной можно в Центре обслуживания пользователей по адресу: г. Геленджик, ул. Ленина 33А, на сайте tkpay.ru или через мобильное приложение «Час Пик», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Геленджика.
Стоить такой проездной будет 150 рублей с возможностью его пополнения на любую сумму и сколько угодно раз. Средства, которые в конце месяца останутся на карте, будут автоматически переходить на следующий.
По вопросам работы с картой — обращаться по многоканальному тел.: 8−800−700−25−27 (звонок бесплатный) ежедневно, с 08:00 до 20:00.