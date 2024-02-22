Пострадавший от шторма Севастопольский аквариум открылся после ремонта

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Старейший в России Севастопольский аквариум открылся после ремонта, об этом в четверг сообщил РИА Новости Крым директор музея-аквариума Алексей Ершов. Доступным для посетителей стал и сильно поврежденный ноябрьским штормом третий зал.
«Мы сегодня открылись. После того, как проводили ремонт третьего зала, который был поврежден после жестокого шторма, и в котором погибла часть коллекции. Вчера мы закончили ремонт внутренних помещений, оборудование заменили, системы. Так что аквариум-музей готов к работе в полном объеме», — рассказал Ершов.
По словам директора, из пяти залов аквариума был поврежден только один зал, третий, где частично погибли животные — около 800 обитателей аквариума. Сейчас здесь на экспозиции выставлены порядка 250 животных, коллекция постепенно восстанавливается.
«Коллекцию животных, которые погибли, мы восстанавливаем. Конечно, еще не все восстановили. На экспозицию выставили порядка 250 животных, а погибли около 800. Еще около 500, а то и больше, будем высаживать уже в процессе эксплуатации. Сейчас около 400 рыб еще живет в запасниках: они подрастают, акклиматизируются, лечатся. И по мере работы мы будем пополнять коллекцию третьего зала», — уточнил он.
В аквариум, посвященный Камбодже, высадили гурамий и барбусов нескольких видов. В центральный бассейн — дорадо, монагуанских цихлид и астранотусов. В бассейн «Африканская деревня» досадили малавийских цихлид, дополнили в администрации музея-аквариума.
Ремонтные работы еще будут продолжаться на территории учреждения, однако на работу экспозиции они никак не повлияют. По внешнему фасаду ремонт начнется только с 1 апреля, когда закончатся зимние шторма и потеплеет, подытожило руководство.
Третий зал, в котором содержались пресноводные животные, во время ноябрьского шторма был залит морской водой, вследствие чего погибли рыбы. Восстановить коллекции помогли коллеги: своих животных Севастополю подарили Евпаторийский аквариум и «Москвариум», который предоставил около двадцати ценных видов.
Здесь «поселились» около трехсот новых обитателей, в их числе — манагуанская цихлазома, в западных странах известная под названием цихлида «ягуар».
Ранее сообщалось, что Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» подарит около 20 видов рыб музею-аквариуму в Севастополе.