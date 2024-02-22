Пострадавший от шторма Севастопольский аквариум открылся после ремонта

«Коллекцию животных, которые погибли, мы восстанавливаем. Конечно, еще не все восстановили. На экспозицию выставили порядка 250 животных, а погибли около 800. Еще около 500, а то и больше, будем высаживать уже в процессе эксплуатации. Сейчас около 400 рыб еще живет в запасниках: они подрастают, акклиматизируются, лечатся. И по мере работы мы будем пополнять коллекцию третьего зала», — уточнил он.