Казахстанская авиакомпания запускает рейсы из Туркестана в Самарканд

Отметим, что в январе Узбекистан и Казахстан подписали дорожную карту по сотрудничеству в сфере паломнического туризма. Она предусматривает разработку туристических программ, создание удобств на пограничных пунктах пропуска для приезжающих с целью паломнического туризма, а также создание условий по увеличению количества автобусных рейсов между двумя странами.