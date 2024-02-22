Казахстанская авиакомпания запускает рейсы из Туркестана в Самарканд

По информации Комитета гражданской авиации казахстанского Минтранса, рейсы будут выполняться на воздушных судах типа De-Havilland Dash 8-Q400 дважды в неделю — в пятницу и воскресенье.
Увеличение рейсов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного и туристического сотрудничества между нашими странами.
Отметим, что в январе Узбекистан и Казахстан подписали дорожную карту по сотрудничеству в сфере паломнического туризма. Она предусматривает разработку туристических программ, создание удобств на пограничных пунктах пропуска для приезжающих с целью паломнического туризма, а также создание условий по увеличению количества автобусных рейсов между двумя странами.