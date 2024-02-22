Из Кемерова запустят дополнительные рейсы в Екатеринбург

По маршруту «Кемерово — Екатеринбург» самолёты будут вылетать в среду и субботу в 06.55 по местному времени, а прибывать в 07.45 по уральскому. Обратно рейс отправится в среду и субботу в 01.20, а прибудет в Кемерово в 05.55.