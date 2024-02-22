Из Кемерова запустят дополнительные рейсы в Екатеринбург

Как сообщает Международный аэропорт Кемерова, из столицы Кузбасса открылась продажа билетов на дополнительные рейсы в Екатеринбург.
Со 2 марта Red Wings будет выполнять рейсы по средам и субботам в столицу Урала на воздушном судне SSJ-100 (95). Время в пути составит 2 часа 50 минут.
По маршруту «Кемерово — Екатеринбург» самолёты будут вылетать в среду и субботу в 06.55 по местному времени, а прибывать в 07.45 по уральскому. Обратно рейс отправится в среду и субботу в 01.20, а прибудет в Кемерово в 05.55.
Также мы писали, что летом из областной столицы в Сочи запустят больше рейсов. С 4 июня к имеющимся рейсам компании Nordwind Airlines прибавятся рейсы «Уральских авиалиний». А в апреле из Кемерова можно будет улететь в Казань по льготной цене.