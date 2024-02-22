В Новосибирске в конце февраля потеплеет до −8 градусов

По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске с 23 февраля начнут ослабевать морозы.
В День защитника Отечества температура ночью будет варьироваться от −26 до −28 градусов, местами опустится до −32. Днем станет теплее — −16 — 18 градусов.
24 и 25 февраля температура достигнет −25 — −27 градусов, а днем поднимется до −15 — −17 градусов.
В ночь на 26 февраля синоптики прогнозируют от −16 до −21, местами до −26 градусов. При этом днем потеплеет — −8 — −13.
Напомним, что в мэрии Новосибирска объяснили причину пробок на левом берегу.