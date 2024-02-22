Москвичка с тремя сыновьями стала миллионным туристом Сочи в 2024 году

«На праздничные дни нам папа купил путевку. Мы очень довольны, как нас тут приняли, просто в восторге! В Сочи не впервые, город очень нравится, привлекает большим количеством зелени. Очень нравятся пляжи в Сочи и море, оно здесь особенное», — рассказала миллионная туристка Екатерина Федосеева.