Москвичка с тремя сыновьями стала миллионным туристом Сочи в 2024 году

Курорт торжественно встретил своего миллионного гостя в 2024 году. Им стала москвичка, приехавшая на отдых в санаторий с тремя сыновьями.
«На праздничные дни нам папа купил путевку. Мы очень довольны, как нас тут приняли, просто в восторге! В Сочи не впервые, город очень нравится, привлекает большим количеством зелени. Очень нравятся пляжи в Сочи и море, оно здесь особенное», — рассказала миллионная туристка Екатерина Федосеева.
Гостья также отметила, что в праздничные выходные хочет побывать в Красной Поляне, прогуляться по главной туристической улице Навагинской, посмотреть на морпорт.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский ожидает во время февральских выходных около 110 тысяч туристов на курорте. При этом сообщается, что загрузка отелей составит порядка 70 процентов.