Смог накроет Свердловскую область на неделю

Уральский гидрометцентр объявил о неблагоприятных метеорологических условиях. С 20 часов 21 февраля по 20 часов 27 февраля в Свердловской области ожидается смог.
— На территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — сообщили в Уральском гидрометцентре.
Неблагоприятные метеорологические условия — первой степени опасности. Отмена предупреждения действует с 20 часов 27 февраля.
Напомним, что сильнейший смог задержался в Екатеринбурге в мае 2023 года. Врачи советовали не выходить уральцам на улицу.