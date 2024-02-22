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Смог накроет Свердловскую область на неделю

Объявлено предупреждение о смоге в Свердловской области.
Источник: Комсомольская правда

Уральский гидрометцентр объявил о неблагоприятных метеорологических условиях. С 20 часов 21 февраля по 20 часов 27 февраля в Свердловской области ожидается смог.

— На территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — сообщили в Уральском гидрометцентре.

Неблагоприятные метеорологические условия — первой степени опасности. Отмена предупреждения действует с 20 часов 27 февраля.

Напомним, что сильнейший смог задержался в Екатеринбурге в мае 2023 года. Врачи советовали не выходить уральцам на улицу.

экология