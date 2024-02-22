Выступления переносят, менеджеры молчат: Концерт Анны Асти в Краснодаре могут отменить

Весной на юге России запланированы концерты Анны Асти, которая засветилась на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. И хотя певица была в «Мутаборе» не в качестве гостя, а чтобы выступить за гонорар, не все фанаты смогли простить ей это. Пошла череда отмен ее концертов. Сначала не состоялось выступление Асти в московском клубе в конце декабря прошлого года, потом отменили ее концерт в Сочи 5 января.
«Концерт в Сочи не состоялся из-за технических причин. Зрители, которые купили билеты на выступление, могут сдать их и вернуть деньги. Также можно поменять билеты на новую дату. Точное число будет известно чуть позже, но можем точно сказать, что концерт состоится в 2025 году», — сообщили «Комсомольской правде» — Кубань" в кассах концертного зала в Красной поляне.
Ближайший концерт артистки должен пройти в Краснодаре 13 марта. И все билеты на ее шоу в этом городе уже раскуплены. Цены доходили до 7500 рублей.
«Билетов уже нет, их все раскупили. Концерт состояться должен, нам официального письма об отмене не приходило», — рассказали «КП’Кубань» в кассе Баскет-холла, где и планируется концерт.
При этом официальные представители артистки прокомментировать запросы о будущих концертах в Краснодаре и Сочи не смогли. Менеджер Асти сбросила трубку сразу после вопроса о будущем концерте в столице Кубани.
Ранее «КП» — Кубань" сообщала, что концерт Ани Лорак 16 февраля в Сочи отменили из-за проблем с электроснабжением. Организаторы несостоявшегося выступления рассказали, что за несколько дней до назначенной даты во время плановых работ выявили нарушения изоляции трех из четырех кабельных линий 0,4 кВ в электрораспределительном щите. Именно они обеспечивают электричеством концертный зал.