Выступления переносят, менеджеры молчат: Концерт Анны Асти в Краснодаре могут отменить

Весной на юге России запланированы концерты Анны Асти, которая засветилась на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. И хотя певица была в «Мутаборе» не в качестве гостя, а чтобы выступить за гонорар, не все фанаты смогли простить ей это. Пошла череда отмен ее концертов. Сначала не состоялось выступление Асти в московском клубе в конце декабря прошлого года, потом отменили ее концерт в Сочи 5 января.