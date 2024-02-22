Росморпорт отложил постановку парома «Балтийск» на ремонт

В целях улучшения транспортной доступности Калининградской области в условиях ограничения транзита через Литовскую республику, ФГУП «Росморпорт» принято решение о продлении эксплуатации парома «Балтийск» на линии Усть-Луга — Балтийск до выхода парома «Амбал» из ремонта — до апреля 2024 года.
Ранее постановка парома «Балтийск» в плановый ремонт планировалась в марте текущего года.
Кроме того, два рейса на линии в марте 2024 г. будут выполнены только с накатной техникой, без погрузки вагонов, с учетом повышенного спроса на паромные перевозки со стороны грузоотправителей и автоперевозчиков ввиду ограничений транзита по сухопутью.
Также принято решение о продлении коммерческой эксплуатации сухогрузов Спарта и Спарта −2.
На линии продолжают работу железнодорожные паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский».
За неполных два месяца 2024 года паромной линией «Балтийск-Усть-Луга» перевезено свыше 3200 вагонов и 2700 ед. транспортных средств, свыше 4100 TEU контейнеров.