Росморпорт отложил постановку парома «Балтийск» на ремонт

Кроме того, два рейса на линии в марте 2024 г. будут выполнены только с накатной техникой, без погрузки вагонов, с учетом повышенного спроса на паромные перевозки со стороны грузоотправителей и автоперевозчиков ввиду ограничений транзита по сухопутью.