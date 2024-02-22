Как медицинские организации региона будут работать в дни праздников

Министерство здравоохранения Калининградской области информирует жителей о работе подведомственных учреждений с 22 по 25 февраля и с 7 по 10 марта.
Амбулаторно-поликлиническая служба региона будет функционировать по следующему графику:
— 22 февраля и 7 марта — предпраздничные дни, рабочий день сокращен на 1 час;
— 23, 25 февраля, 8 и 10 марта — выходные дни;
— 24 февраля и 9 марта в поликлинических отделениях лечебных учреждений организуется работа дежурной службы и службы неотложной помощи по субботнему графику.
Городская станция скорой медицинской помощи, как обычно, работает круглосуточно, вызов бригады СМП по телефонам: 103, 03 и 112.
С 26 февраля по 6 марта медицинские организации будут функционировать по обычному графику.
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