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Как медицинские организации региона будут работать в дни праздников

В предпраздничные дни график работы сокращен на час.
Источник: Аргументы и факты

Министерство здравоохранения Калининградской области информирует жителей о работе подведомственных учреждений с 22 по 25 февраля и с 7 по 10 марта.

Амбулаторно-поликлиническая служба региона будет функционировать по следующему графику:

— 22 февраля и 7 марта — предпраздничные дни, рабочий день сокращен на 1 час;

— 23, 25 февраля, 8 и 10 марта — выходные дни;

— 24 февраля и 9 марта в поликлинических отделениях лечебных учреждений организуется работа дежурной службы и службы неотложной помощи по субботнему графику.

Городская станция скорой медицинской помощи, как обычно, работает круглосуточно, вызов бригады СМП по телефонам: 103, 03 и 112.

С 26 февраля по 6 марта медицинские организации будут функционировать по обычному графику.

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медицина