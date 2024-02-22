Сирены включат в Петербурге 6 марта

Порядок проведения проверки будет такой: с 10:40 до 10:43 запустят предупредительный сигнал «Внимание всем!». Затем по радиовещательным станциям и телевизионным каналам передадут информацию, а после будет речевое сообщение о проведении проверки. Все это поможет определить, готова ли система к оповещению населения в случае возникновения такой необходимости, а также основные направления для ее развития.