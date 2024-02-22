Сирены включат в Петербурге 6 марта

В Петербурге 6 марта будут проверять готовность региональной системы оповещения населения. В этот день завоют сирены, а по радио и телевизору покажут информационный ролик. Все это займет лишь несколько минут — с 10:40 до 10:46. Об этом сообщили в комитете по информатизации и связи.
— Во время проведения комплексной проверки отработают действия служб, привлекаемых к оповещению, оценят исправность и готовность всех технических средств и каналов связи к массовому оповещению населения, — отметили в пресс-службе.
Порядок проведения проверки будет такой: с 10:40 до 10:43 запустят предупредительный сигнал «Внимание всем!». Затем по радиовещательным станциям и телевизионным каналам передадут информацию, а после будет речевое сообщение о проведении проверки. Все это поможет определить, готова ли система к оповещению населения в случае возникновения такой необходимости, а также основные направления для ее развития.