В Калининградской области отказались от ведения регионального кадастра отходов

В соответствии с федеральным законодательством ведение такого кадастра теперь является не обязанностью, а возможностью для субъектов Российской Федерации. В этой связи министерство предлагает отказаться от ведения регионального кадастра отходов, так как это создает дополнительные административные издержки для бизнеса, в том числе издержки для работы самого министерства.