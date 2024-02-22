Выставку «Россия» посетили семь миллионов гостей

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское ЭКСПО стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября прошлого года и по своему масштабу и посещаемости уже превзошло Всемирные выставки, которые проводятся в Дубае, Милане и Шанхае. В течение всего времени работы Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Для посетителей подготовлены 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации. На всей территории Выставки гости могут ознакомиться с интерактивными стендами, посвященными различным отраслям: промышленности, транспорту, медицине, ИТ-технологиям. Свои уникальные разработки представили корпорации и компании, которые можно увидеть в Павильонах «Газпром», «Роснефть», Сбер, ВЭБ.РФ, СИБУР и другие. Выставка в связи с её популярностью и востребованностью по решению президента Владимира Путина продлится до 8 июля этого года, хотя ранее анонсировалась до середины апреля.