К 450-летию Уфы вывели лимон сорта «Салават»

Сегодня, 22 февраля, в Уфе презентовали новый сорт лимона, которому дали название «Салават». Это событие приурочили к 450-летнему юбилею столицы, сообщили в мэрии.
По словам вице-мэра города Агарагима Кагиргаджиева, посещение лимонария обязательно включат в программу визитов официальных делегаций, которые прибудут на празднование дня рождения Уфы.
Сегодня здесь растут пять сортов цитрусовых: три лимона и два цитрона.
«Сорт “Салават” является самым большим, — рассказала руководитель лимонария Фарида Садыкова. — Его вес превышает 1,8 кг».
В администрации города также добавили, что сорта лимонов «Салават», «Урман» и «Лейсан», а также цитронов «Зиля» и «Уралтау» внесли в Государственный реестр селекционных достижений.