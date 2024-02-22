В Калининграде появились специальные остановки и урны с наклоном для велосипедистов

Речь про конструкции, которые стоят на велодорожках или рядом с ними. Они появились на Ленпроспекте у «Атлантики» и возле Музея Мирового океана. Рядом со стойками можно остановиться, держась за поручень. Обычно такие конструкции появляются возле переездов через проезжую часть, чтобы велосипедистам не спешиваться в ожидании зелёного сигнала светофора. В Калининграде установки сделали на расстоянии в 10 и более метров от дороги. Кроме того, по правилам на «зебрах» можно только идти, то есть, в любом случае велосипедистам придётся спешиться. У Музея Мирового океана установка размещена прямо на велодорожке. Если кто-то остановится на передышку, другим придётся объезжать по тротуару. Из-за клумб сложности с обгоном будут и на Ленпроспекте.