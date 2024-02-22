В Калининграде появились специальные остановки и урны с наклоном для велосипедистов. Как использовать устройства и что бросается в глаза, читайте в материале «Клопс».
Речь про конструкции, которые стоят на велодорожках или рядом с ними. Они появились на Ленпроспекте у «Атлантики» и возле Музея Мирового океана. Рядом со стойками можно остановиться, держась за поручень. Обычно такие конструкции появляются возле переездов через проезжую часть, чтобы велосипедистам не спешиваться в ожидании зелёного сигнала светофора. В Калининграде установки сделали на расстоянии в 10 и более метров от дороги. Кроме того, по правилам на «зебрах» можно только идти, то есть, в любом случае велосипедистам придётся спешиться. У Музея Мирового океана установка размещена прямо на велодорожке. Если кто-то остановится на передышку, другим придётся объезжать по тротуару. Из-за клумб сложности с обгоном будут и на Ленпроспекте.
По соседству поставили баки, куда можно выбрасывать мусор прямо на ходу. Обычно такие установки делают на односторонних велодорожках, либо урн должно быть две (для каждого направления).
Подобные конструкции ставят в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Предусмотрены также велопарковки и скамейки. Они появятся на Деревянном мосту, на Гюго (у «Ластадии») и в нескольких местах на Баграмяна.
Осенью прошлого года власти Калининграда озвучили идею удвоить количество велодорожек в городе.